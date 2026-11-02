Homem inventa feitiço contra jovem para roubar dinheiro e joias em MG

Um homem de 49 anos foi preso suspeito de se passar por benzedor para enganar duas mulheres, de 18 e 73 anos, e roubar dinheiro e joias na zona rural de Franciscópolis, no Vale do Mucuri, em Minas. O crime aconteceu na manhã desse domingo (1º/11).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 10h.

O homem fugiu de motocicleta levando aproximadamente R$ 2,5 mil em dinheiro, dois cordões de ouro e uma aliança.

Suspeito disse que mulher loira havia feito feitiço contra jovem

De acordo com o relato das vítimas à PM, um vizinho havia ido à residência na noite anterior, por volta das 19h, para avisar que um homem iria até o imóvel fazer orações.

No dia seguinte, o suspeito chegou à casa, chamou as duas moradoras pelo nome e entrou sem ser convidado.

Durante a conversa, afirmou que uma mulher loira teria feito um feitiço contra a jovem de 18 anos e que seria necessário realizar um ritual para desfazê-lo.

O homem pediu uma bacia com água e perguntou se as moradoras tinham dinheiro guardado em casa.

Inicialmente, elas negaram. No entanto, o suspeito insistiu, afirmando que sabia que havia uma quantia considerável na residência e que o dinheiro também precisava ser benzido. As mulheres acabaram entregando o valor solicitado.

Em seguida, o homem perguntou se elas possuíam joias de ouro e pediu que os objetos também fossem entregues para o suposto ritual. Assim que recebeu o dinheiro e as joias, ele correu até a motocicleta e fugiu.

Suspeito foi preso em outra cidade

A Polícia Militar iniciou buscas e recebeu informações de que o homem havia fugido em direção a Malacacheta, também no Vale do Mucuri.

O suspeito foi localizado ainda sobre a motocicleta na Rua Nestor Esteves Lima. Durante a abordagem, os militares encontraram em sua carteira o dinheiro e os objetos levados das duas mulheres.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia de plantão.

Vizinho também relatou ter sido vítima

Depois de saber da prisão do suspeito, o vizinho que havia avisado as mulheres sobre a visita do suposto benzedor procurou a Polícia Militar.

Ele relatou que o mesmo homem havia levado R$ 2,7 mil da residência dele. Questionado pelos militares sobre o motivo de não ter acionado a polícia anteriormente, afirmou que, naquele momento, ainda não tinha conhecimento de que havia sido vítima de um roubo.

A PM também constatou que o suspeito não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a motocicleta utilizada na fuga estava com o pneu desgastado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O veículo foi removido para um pátio credenciado e o suspeito preso. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação.