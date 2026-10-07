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PREVISÃO EM BH

BH: tempo fica firme nesta quarta? Confira previsão

Inmet prevê máxima de 31°C; cinco regiões seguem sob risco geológico forte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/10/2026 05:33 - atualizado em 07/10/2026 05:34

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Céu nublado a encoberto e possibilidade de chuviscos em pontos isolados de BH nesta sexta-feira (9)
Chuva dá uma trégua pela manhã, mas volta à tarde nesta quarta crédito: Clima ao Vivo

Belo Horizonte deve ter tempo mais firme na manhã desta quarta-feira (7/10), mas a chuva deve voltar ao longo do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde.

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À noite, a instabilidade perde força, mas ainda há possibilidade de chuva isolada em meio a muitas nuvens.

A temperatura mínima prevista é de 17°C. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 31°C, enquanto a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40%.

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Cinco regiões sob risco geológico forte

Por causa dos volumes de chuva registrados nos últimos dias e da previsão de novas precipitações, a Defesa Civil mantém alerta de risco geológico forte nas regionais Barreiro, Oeste, Centro-Sul, Noroeste e Nordeste até esta quarta-feira.

A recomendação é que a população fique atenta à saturação do solo e a sinais que possam indicar problemas em imóveis ou movimentações do terreno. Há risco de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Chuva já supera média de outubro em três regiões

A média climatológica de chuva para outubro em Belo Horizonte é de 110,1 mm. Os acumulados informados pela Defesa Civil mostram que três regiões já ultrapassaram esse volume.

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A Região Oeste acumula 133,6 mm, o equivalente a 121,3% da média climatológica mensal. Na Centro-Sul, foram registrados 122,6 mm (111,4%), enquanto a Noroeste chegou aos 118,4 mm (107,5%).

Confira os acumulados:

  • Barreiro: 100,5 mm (91,3%)
  • Centro-Sul: 122,6 mm (111,4%)
  • Hipercentro: 91,2 mm (82,8%)
  • Leste: 75 mm (68,1%)
  • Nordeste: 83,8 mm (76,1%)
  • Noroeste: 118,4 mm (107,5%)
  • Norte: 59,2 mm (53,8%)
  • Oeste: 133,6 mm (121,3%)
  • Pampulha: 64,6 mm (58,7%)
  • Venda Nova: 52 mm (47,2%)

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