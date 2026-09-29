BH 129 anos: Enaldinho abre as comemorações do aniversário da capital

Belo Horizonte vai comemorar 129 anos em 12 de dezembro, mas neste ano as comemorações começam em outubro, com um convidado que já é bem conhecido no universo das telas. O influenciador mineiro Enaldinho, fenômeno infanto-juvenil, será a atração da abertura da programação de aniversário da capital, em 11 de outubro, na Praça da Estação. O evento será gratuito e para todas as idades. Será a primeira vez que o criador de conteúdo apresenta seu show em um espaço público.

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Conhecido principalmente entre crianças e adolescentes, o influenciador construiu uma carreira na internet com vídeos de entretenimento, desafios, brincadeiras e conteúdos voltados ao público jovem. O mineiro acumula milhões de seguidores nas redes sociais e transformou a produção de conteúdo digital em uma carreira que ultrapassa as telas.

A apresentação está marcada para começar às 16h, na Praça da Estação, e será o ponto de partida da programação especial preparada para celebrar o aniversário da cidade.

Além de Enaldinho, um segundo show está previsto para o mesmo dia. O nome da atração ainda não foi divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).



A festa terá ainda uma estrutura voltada para receber o público. A programação inclui food trucks, distribuição gratuita de água pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e participação de trabalhadores ligados à Jornada Produtiva, iniciativa municipal voltada ao comércio popular.

Comemoração do aniversário da cidade

A programação faz parte do projeto "BH 129 - Uma cidade inteira em celebração", organizado pela PBH em correalização com o Sesc em Minas. A agenda foi planejada para se estender por três meses: outubro, novembro e dezembro, com atividades culturais, musicais, gastronômicas e turísticas.

Depois da abertura comandada por Enaldinho, a programação segue em novembro com o BH Experimenta, que terá ações relacionadas à gastronomia, ao turismo, à cultura e ao patrimônio da cidade.

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Em dezembro, mês do aniversário, o projeto ganha o tema "BH é nossa", com atividades voltadas à identidade e à história da capital. A programação também terá espaço para o carnaval: em 6 de dezembro, será realizada a eleição da Corte Real Momesca de Belo Horizonte, reunindo escolas de samba, blocos caricatos e blocos de rua.