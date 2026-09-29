Como BH se tornou referência no combate ao desperdício de alimentos

Em um país onde mais de 55 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano, Belo Horizonte se destaca com uma política pública integrada que enfrenta o problema. A prefeitura mantém uma rede de equipamentos de segurança alimentar que atuam para reduzir o desperdício e ampliar o acesso a refeições de qualidade.

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Os resultados são expressivos. Até agosto de 2026, a capital mineira já contabilizava 324 toneladas de alimentos coletados, atendendo cerca de 10 mil pessoas semanalmente por meio de 40 instituições cadastradas. Ao todo, 1,7 milhão de refeições foram complementadas com os produtos reaproveitados. Números que colocam a capital mineira em destaque nesta terça-feira (29/9), data que celebra o Dia Internacional da Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos.

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O coração da estratégia

O Banco de Alimentos da PBH recebe produtos fora dos padrões de venda, mas próprios para consumo, e os direciona a instituições socioassistenciais. Apenas neste mês, as unidades do Sacolão Abastecer enviaram 3,5 mil toneladas de hortifrutigranjeiros para o banco.

Isabella Sena, nutricionista e coordenadora do Banco de Alimentos, destaca a importância da iniciativa. “Nós ajudamos não só a reduzir o desperdício, mas também a garantir uma alimentação equilibrada para muitos que não teriam acesso ao alimento”, afirma.

A política de aproveitamento consciente forma um ciclo completo. Produtos impróprios para consumo são enviados à Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) para se transformarem em adubo, utilizado nos parques da cidade. Este ano, mais de 70 toneladas de restos de alimentos viraram adubo.

Atualmente com 36 doadores fixos, o banco busca ampliar sua rede. Empresas, organizadores de eventos e pessoas físicas podem doar pelo e-mail bancodealimentos@pbh.gov.br.

Controle rigoroso na produção

Outro pilar da rede são os restaurantes populares, que mantêm o desperdício abaixo de 5% com um controle rigoroso. O que sobra nas bandejas dos usuários é pesado diariamente para ajustar o cardápio conforme a aceitação do público.

Nas cozinhas, o uso integral dos ingredientes é regra: cascas e talos viram sopas e farofas. Este ano, os restaurantes e o refeitório popular serviram 1,5 milhão de refeições, das quais 449.629 foram destinadas a pessoas em situação de rua.

“Durante o atendimento são realizadas contagens médias do volume das refeições que serão necessárias até o final da distribuição”, explica Angela Cristina da Silva, coordenadora do Restaurante Popular Herbert de Souza. Os alimentos produzidos e não servidos são congelados para uso posterior.

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A conscientização sobre o desperdício também chega às escolas por meio do Programa Municipal de Alimentação Escolar. A estratégia envolve campanhas educativas com alunos e profissionais para estimular o consumo consciente e a formação de hábitos mais sustentáveis.