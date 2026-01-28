Lixo zero em BH? Como a capital pode reduzir o volume de resíduos

Na última semana, a greve dos garis em Belo Horizonte, que começou na segunda-feira (19/1) e foi encerrada na quarta-feira (21/1), acendeu um alerta sobre um problema crônico: a enorme quantidade de resíduos que é produzida diariamente na capital mineira.

Mesmo com a rotina de coleta tendo voltado ao normal, o debate sobre como reduzir o volume de resíduos continua. O conceito de "lixo zero" propõe que todos os resíduos sejam reaproveitados, evitando que acabem em aterros sanitários. A proposta envolve um conjunto de práticas que vão de hábitos individuais a políticas públicas mais eficientes.

Compostagem

Embora pareça uma meta distante, a separação correta do que é orgânico e do que é reciclável é um começo. Estima-se que metade do lixo doméstico seja composta por matéria orgânica, como restos de frutas, verduras e alimentos, e a compostagem é uma forma eficaz de diminuir o volume.

O processo transforma esses resíduos em adubo, que pode ser aproveitado em hortas e jardins. Além de reduzir grande parte do lixo enviado aos aterros, a prática diminui a emissão de gás metano, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa.

Reciclagem

A ampliação da coleta seletiva também é fundamental. Atualmente, o serviço não atende a todos os bairros de Belo Horizonte, e muitos ainda têm dúvidas sobre como separar os materiais corretamente. Investir em educação ambiental e na instalação de mais pontos de entrega voluntária (PEVs) pode aumentar significativamente a taxa de reciclagem na cidade.

Para facilitar o processo, lembre-se das categorias básicas de materiais recicláveis. Vale ressaltar que os materiais precisam estar limpos.

Papel: jornais, revistas, caixas de papelão e embalagens longa vida

Plástico: garrafas PET, embalagens de produtos de limpeza e potes de alimentos

Vidro: garrafas, potes de conserva e frascos de perfume

Metal: latas de alumínio e de aço, como as de refrigerante e de milho

Políticas públicas

A responsabilidade é compartilhada. Enquanto a população pode adotar práticas mais conscientes, o poder público deve criar incentivos e infraestrutura para que as práticas de reciclagem e a compostagem se tornem parte do cotidiano de toda a cidade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria