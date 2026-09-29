MG: mulher é presa por injúria racial durante atendimento em hospital

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma mulher de 59 anos foi presa por cometer os crimes de injúria racial e desacato contra uma técnica de enfermagem, de 21 anos, na Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

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Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), enquanto era atendida pela profissional, no sábado (26/9), a paciente se exaltou e proferiu a expressão "sua preta feia". Diante da situação, os policiais foram acionados via 190 para atender à ocorrência.

A fala foi confirmada por testemunhas que estavam no local. Questionada pelos militares, a autora também confirmou ter proferido a ofensa.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes de injúria racial e desacato. Em razão de seu quadro clínico e da necessidade de procedimento cirúrgico, permaneceu no hospital sob escolta da PM, aguardando as providências da Polícia Judiciária e a posterior substituição da escolta pela Polícia Penal.

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Ao Estado de Minas, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas afirmou que lamenta o ocorrido e repudia qualquer ato de natureza discriminatória. “A Instituição se manterá à disposição para o suporte que for necessário para preservar a segurança e dignidade humana dos seus colaboradores”, diz a nota.