BH pode registrar o dia mais quente do ano hoje? Veja a previsão

Belo Horizonte registrou nesse domingo (27/9) o dia mais quente de 2026, mas o recorde não deve ser superado pelo segundo dia consecutivo. Para esta segunda-feira (28/9), a previsão indica máxima de 34°C na capital mineira.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 20°C. Apesar do calor, o céu deve permanecer com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada durante a tarde.

Se nesta segunda os termômetros devem ficar abaixo do recorde, a situação pode mudar já na terça-feira (29/9). De acordo com a previsão do Inmet, a temperatura pode chegar aos 37°C, marca que, se confirmada, superaria a maior temperatura registrada na capital neste ano.

BH bateu recorde no domingo

Os termômetros chegaram aos 35,6°C em Venda Nova, às 15h25 desse domingo, segundo dados da Defesa Civil de Belo Horizonte. No mesmo horário, a umidade relativa do ar chegou a 25%.

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A marca superou os 35,4°C registrados na Pampulha em 30 de agosto, que até então representavam a maior temperatura de 2026.

Maiores temperaturas registradas em BH em 2026