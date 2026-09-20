Baixa umidade e tempestades põem 244 municípios mineiros sob alerta

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Tempo seco no Norte e chuvas fortes no Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu comunicados meteorológicos para Minas Gerais (veja abaixo a lista de minicípios) com avisos de tempestade e baixa umidade, ambos classificados sob o grau de severidade de perigo potencial - o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).

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Na soma de todas as ocorrências listadas, Minas Gerais registra 244 municípios afetados — o que equivale a 28,60% do total mineiro —, respondendo por 6,71% do universo nacional consolidado de 3.636 municípios sob alerta.

Além do território mineiro, as condições meteorológicas adversas atingem municípios espalhados por Goiás, Ceará, Bahia, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, Pará, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia, Rio de Janeiro e Amazonas.

No alerta de tempestade, classificado como perigo potencial, Minas Gerais conta com 189 municípios inseridos na faixa de instabilidade, número que representa 189 das 853 cidades mineiras e corresponde a 22,16% da totalidade dos municípios do estado.

Fora do território mineiro, outras 2.015 cidades brasileiras também enfrentam as mesmas condições meteorológicas severas, totalizando 2.204 municípios atingidos em âmbito nacional.

Já no aviso de baixa umidade, igualmente enquadrado como perigo potencial, o estado tem 55 municípios afetados, quantia que abrange 55 das 853 cidades de Minas Gerais e atinge um peso percentual de 6,45% do território estadual.

Em escala federal, o tempo seco e a aridez mobilizam um contingente expressivo de outras 1.377 cidades brasileiras sob as mesmas circunstâncias, perfazendo um total de 1.432 municípios no país.

Até quando duram os alertas?

Quanto ao cronograma dos eventos e aos riscos envolvidos, o aviso de tempestade vigora entre as 0h e as 23h59 de segunda-feira (21/9), com previsões de precipitações de 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), ventos de 40 a 60 km/h e precipitação de granizo, acarretando baixo risco de alagamentos, quedas de galhos, cortes de energia e estragos em lavouras.

Por sua vez, o comunicado de baixa umidade teve início às 9h de sábado (19/9) e segue até as 23h59 de terça-feira (22/9), caracterizando-se por índices de umidade relativa do ar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e de prejuízos à saúde humana.

O aviso de tempestade em Minas Gerais abrange cinco as regiões afetadas identificadas no comunicado: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Em relação ao aviso de baixa umidade, o Inmet aponta três regiões mineiras sob incidência direta do ar seco e dos baixos índices de umidade: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e Norte de Minas.

Para o caso de tempestade, as recomendações do Inmet instruem a população a evitar o abrigo sob árvores durante rajadas de vento em razão do leve risco de descargas elétricas ou quedas, não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, evitar a utilização de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica e buscar orientações adicionais junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.

Diante do quadro de baixa umidade, as recomendações do Inmet orientam ingerir bastante líquido, evitar a prática de atividades físicas de desgaste nos horários de ar mais seco e resguardar-se da exposição solar durante as horas de maior calor ao longo do dia, mantendo o canal de suporte aberto pelos contatos da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).



Recomendações e cuidados durante tempestades

Abrigo seguro: evitar se abrigar sob árvores durante rajadas de vento

evitar se abrigar sob árvores durante rajadas de vento Proteção veicular: não estacionar carros nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda

não estacionar carros nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda Rede elétrica: evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados às tomadas

evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados às tomadas Canais de emergência: acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193

Orientações de saúde para a baixa umidade

Consumo de água: ingerir líquidos com frequência ao longo do dia

ingerir líquidos com frequência ao longo do dia Exercícios físicos: evitar desgaste e esforço corporal durante os períodos mais secos

evitar desgaste e esforço corporal durante os períodos mais secos Proteção solar: resguardar-se da exposição direta ao sol nos horários mais quentes

resguardar-se da exposição direta ao sol nos horários mais quentes Atendimento preventivo: recorrer às orientações da Defesa Civil pelo 199 ou do Corpo de Bombeiros pelo 193



Lista de municípios mineiros sob alerta



Perigo potencial para tempestade (189)

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Arantina

Arceburgo

Areado

Baependi

Bandeira do Sul

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Borda da Mata

Botelhos

Brazópolis

Bueno Brandão

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Caldas

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campo Belo

Campo do Meio

Campos Gerais

Cana Verde

Capetinga

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo de Minas

Carmo do Rio Claro

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cássia

Caxambu

Claraval

Conceição da Aparecida

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Cordislândia

Córrego do Bom Jesus

Cristais

Cristina

Cruzília

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divisa Nova

Dom Viçoso

Elói Mendes

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Extrema

Fama

Formiga

Fortaleza de Minas

Fronteira

Frutal

Gonçalves

Guapé

Guaranésia

Guaxupé

Heliodora

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Ingaí

Ipuiúna

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapeva

Itaú de Minas

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jesuânia

Juruaia

Lambari

Lavras

Liberdade

Lima Duarte

Luminárias

Machado

Madre de Deus de Minas

Maria da Fé

Marmelópolis

Minduri

Monsenhor Paulo

Monte Belo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Munhoz

Muzambinho

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Resende

Olaria

Olímpio Noronha

Ouro Fino

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Vinte

Passos

Pedralva

Perdões

Piedade do Rio Grande

Piranguçu

Piranguinho

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Pouso Alto

Pratápolis

Ribeirão Vermelho

Rio Preto

Sacramento

Santana da Vargem

Santana do Garambéu

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita do Sapucaí

Santo Antônio do Amparo

São Bento Abade

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Sapucaí

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Pontas

Turvolândia

Uberaba

Vargem Bonita

Varginha

Virgínia

Wenceslau Braz

Perigo potencial de baixa umidade (55)

Abadia dos Dourados

Araguari

Araporã

Arinos

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira Dourada

Campina Verde

Canápolis

Capinópolis

Carneirinho

Cascalho Rico

Centralina

Chapada Gaúcha

Comendador Gomes

Cônego Marinho

Coromandel

Douradoquara

Espinosa

Estrela do Sul

Formoso

Gameleiras

Grupiara

Guarda-Mor

Gurinhatã

Indianópolis

Ipiaçu

Itacarambi

Itapagipe

Ituiutaba

Iturama

Januária

Juvenília

Limeira do Oeste

Manga

Matias Cardoso

Miravânia

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Carmelo

Natalândia

Paracatu

Prata

Santa Vitória

São Francisco de Sales

São João das Missões

Tupaciguara

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Vazante

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Fonte: Inmet