Baixa umidade e tempestades põem 244 municípios mineiros sob alerta
Instituto meteorológico coloca quase 29% das cidades de Minas em estado de perigo potencial. Enquanto o Sul e a Zona da Mata enfrentam chuvas e vendavais, o Norte e o Noroeste sofrem com a aridez do ar
compartilhe
Tempo seco no Norte e chuvas fortes no Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu comunicados meteorológicos para Minas Gerais (veja abaixo a lista de minicípios) com avisos de tempestade e baixa umidade, ambos classificados sob o grau de severidade de perigo potencial - o primeiro nível de aviso climático que antecede situações mais críticas).
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Na soma de todas as ocorrências listadas, Minas Gerais registra 244 municípios afetados — o que equivale a 28,60% do total mineiro —, respondendo por 6,71% do universo nacional consolidado de 3.636 municípios sob alerta.
Leia Mais
Além do território mineiro, as condições meteorológicas adversas atingem municípios espalhados por Goiás, Ceará, Bahia, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Piauí, Mato Grosso, Pernambuco, Pará, Alagoas, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rondônia, Rio de Janeiro e Amazonas.
No alerta de tempestade, classificado como perigo potencial, Minas Gerais conta com 189 municípios inseridos na faixa de instabilidade, número que representa 189 das 853 cidades mineiras e corresponde a 22,16% da totalidade dos municípios do estado.
Fora do território mineiro, outras 2.015 cidades brasileiras também enfrentam as mesmas condições meteorológicas severas, totalizando 2.204 municípios atingidos em âmbito nacional.
Já no aviso de baixa umidade, igualmente enquadrado como perigo potencial, o estado tem 55 municípios afetados, quantia que abrange 55 das 853 cidades de Minas Gerais e atinge um peso percentual de 6,45% do território estadual.
Em escala federal, o tempo seco e a aridez mobilizam um contingente expressivo de outras 1.377 cidades brasileiras sob as mesmas circunstâncias, perfazendo um total de 1.432 municípios no país.
Até quando duram os alertas?
Quanto ao cronograma dos eventos e aos riscos envolvidos, o aviso de tempestade vigora entre as 0h e as 23h59 de segunda-feira (21/9), com previsões de precipitações de 20 a 30 mm/h (ou até 50 mm/dia), ventos de 40 a 60 km/h e precipitação de granizo, acarretando baixo risco de alagamentos, quedas de galhos, cortes de energia e estragos em lavouras.
Por sua vez, o comunicado de baixa umidade teve início às 9h de sábado (19/9) e segue até as 23h59 de terça-feira (22/9), caracterizando-se por índices de umidade relativa do ar entre 20% e 30%, apresentando baixo risco de incêndios florestais e de prejuízos à saúde humana.
O aviso de tempestade em Minas Gerais abrange cinco as regiões afetadas identificadas no comunicado: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes e Zona da Mata.
Em relação ao aviso de baixa umidade, o Inmet aponta três regiões mineiras sob incidência direta do ar seco e dos baixos índices de umidade: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e Norte de Minas.
Para o caso de tempestade, as recomendações do Inmet instruem a população a evitar o abrigo sob árvores durante rajadas de vento em razão do leve risco de descargas elétricas ou quedas, não estacionar veículos perto de torres de transmissão ou placas de propaganda, evitar a utilização de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica e buscar orientações adicionais junto à Defesa Civil pelo telefone 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.
Diante do quadro de baixa umidade, as recomendações do Inmet orientam ingerir bastante líquido, evitar a prática de atividades físicas de desgaste nos horários de ar mais seco e resguardar-se da exposição solar durante as horas de maior calor ao longo do dia, mantendo o canal de suporte aberto pelos contatos da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).
Recomendações e cuidados durante tempestades
- Abrigo seguro: evitar se abrigar sob árvores durante rajadas de vento
- Proteção veicular: não estacionar carros nas proximidades de torres de transmissão e placas de propaganda
- Rede elétrica: evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados às tomadas
- Canais de emergência: acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193
Orientações de saúde para a baixa umidade
- Consumo de água: ingerir líquidos com frequência ao longo do dia
- Exercícios físicos: evitar desgaste e esforço corporal durante os períodos mais secos
- Proteção solar: resguardar-se da exposição direta ao sol nos horários mais quentes
- Atendimento preventivo: recorrer às orientações da Defesa Civil pelo 199 ou do Corpo de Bombeiros pelo 193
Lista de municípios mineiros sob alerta
Perigo potencial para tempestade (189)
Água Comprida
Aguanil
Aiuruoca
Alagoa
Albertina
Alfenas
Alpinópolis
Alterosa
Andradas
Andrelândia
Arantina
Arceburgo
Areado
Baependi
Bandeira do Sul
Boa Esperança
Bocaina de Minas
Bom Jardim de Minas
Bom Jesus da Penha
Bom Repouso
Bom Sucesso
Borda da Mata
Botelhos
Brazópolis
Bueno Brandão
Cabo Verde
Cachoeira de Minas
Caldas
Camanducaia
Cambuí
Cambuquira
Campanha
Campestre
Campo Belo
Campo do Meio
Campos Gerais
Cana Verde
Capetinga
Capitólio
Careaçu
Carmo da Cachoeira
Carmo de Minas
Carmo do Rio Claro
Carneirinho
Carrancas
Carvalhópolis
Carvalhos
Cássia
Caxambu
Claraval
Conceição da Aparecida
Conceição das Alagoas
Conceição das Pedras
Conceição do Rio Verde
Conceição dos Ouros
Congonhal
Conquista
Consolação
Coqueiral
Cordislândia
Córrego do Bom Jesus
Cristais
Cristina
Cruzília
Delfim Moreira
Delfinópolis
Delta
Divisa Nova
Dom Viçoso
Elói Mendes
Espírito Santo do Dourado
Estiva
Extrema
Fama
Formiga
Fortaleza de Minas
Fronteira
Frutal
Gonçalves
Guapé
Guaranésia
Guaxupé
Heliodora
Ibiraci
Ibitiúra de Minas
Ibituruna
Ijaci
Ilicínea
Inconfidentes
Ingaí
Ipuiúna
Itajubá
Itamogi
Itamonte
Itanhandu
Itapagipe
Itapeva
Itaú de Minas
Itumirim
Iturama
Itutinga
Jacuí
Jacutinga
Jesuânia
Juruaia
Lambari
Lavras
Liberdade
Lima Duarte
Luminárias
Machado
Madre de Deus de Minas
Maria da Fé
Marmelópolis
Minduri
Monsenhor Paulo
Monte Belo
Monte Santo de Minas
Monte Sião
Munhoz
Muzambinho
Natércia
Nazareno
Nepomuceno
Nova Resende
Olaria
Olímpio Noronha
Ouro Fino
Paraguaçu
Paraisópolis
Passa Quatro
Passa Vinte
Passos
Pedralva
Perdões
Piedade do Rio Grande
Piranguçu
Piranguinho
Piumhi
Planura
Poço Fundo
Poços de Caldas
Pouso Alegre
Pouso Alto
Pratápolis
Ribeirão Vermelho
Rio Preto
Sacramento
Santana da Vargem
Santana do Garambéu
Santa Rita de Caldas
Santa Rita de Jacutinga
Santa Rita do Sapucaí
Santo Antônio do Amparo
São Bento Abade
São Francisco de Sales
São Gonçalo do Sapucaí
São João Batista do Glória
São João da Mata
São João del Rei
São José da Barra
São José do Alegre
São Lourenço
São Pedro da União
São Roque de Minas
São Sebastião da Bela Vista
São Sebastião do Paraíso
São Sebastião do Rio Verde
São Thomé das Letras
São Tomás de Aquino
São Vicente de Minas
Sapucaí-Mirim
Senador Amaral
Senador José Bento
Seritinga
Serrania
Serranos
Silvianópolis
Soledade de Minas
Tocos do Moji
Toledo
Três Corações
Três Pontas
Turvolândia
Uberaba
Vargem Bonita
Varginha
Virgínia
Wenceslau Braz
Perigo potencial de baixa umidade (55)
Abadia dos Dourados
Araguari
Araporã
Arinos
Bonfinópolis de Minas
Bonito de Minas
Buritis
Cabeceira Grande
Cachoeira Dourada
Campina Verde
Canápolis
Capinópolis
Carneirinho
Cascalho Rico
Centralina
Chapada Gaúcha
Comendador Gomes
Cônego Marinho
Coromandel
Douradoquara
Espinosa
Estrela do Sul
Formoso
Gameleiras
Grupiara
Guarda-Mor
Gurinhatã
Indianópolis
Ipiaçu
Itacarambi
Itapagipe
Ituiutaba
Iturama
Januária
Juvenília
Limeira do Oeste
Manga
Matias Cardoso
Miravânia
Montalvânia
Monte Alegre de Minas
Monte Carmelo
Natalândia
Paracatu
Prata
Santa Vitória
São Francisco de Sales
São João das Missões
Tupaciguara
Uberaba
Uberlândia
Unaí
União de Minas
Uruana de Minas
Vazante
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Fonte: Inmet