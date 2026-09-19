Gastos com shows em Minas: saiba como fiscalizar e denunciar contratações suspeitas

A recente suspensão do show da cantora Ana Castela em Santa Bárbara do Tugúrio, com cachê previsto de R$ 900 mil, acendeu um novo alerta sobre os gastos públicos com eventos em Minas Gerais. O valor do contrato supera quase toda a arrecadação própria do município prevista para 2026. O caso, que ocorre na mesma cidade onde uma apresentação da artista Joelma já havia sido barrada pela Justiça, levanta dúvidas sobre a proporcionalidade dos investimentos e a responsabilidade dos gestores públicos.

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Diferente do que se pode imaginar, não existe uma ferramenta centralizada do Ministério Público para consultar todos os cachês. No entanto, qualquer cidadão pode e deve fiscalizar esses gastos utilizando os canais oficiais de transparência.

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Como fiscalizar os gastos com shows na sua cidade?

A fiscalização de contratações artísticas é um direito do cidadão e pode ser feita por meio de ferramentas públicas e gratuitas. O caminho principal é o Portal da Transparência do seu próprio município.

O que procurar no Portal da Transparência?

Acesse o site da prefeitura ou da câmara municipal da sua cidade e procure pela seção "Portal da Transparência". Lá, você deve buscar por informações sobre:

Contratos: Pesquise pelos contratos firmados para a realização de eventos, festas ou shows.

Empenhos e Pagamentos: Verifique os valores empenhados (reservados no orçamento) e pagos para as empresas que representam os artistas.

Inexigibilidade de Licitação: A maioria dos shows é contratada por "inexigibilidade de licitação", um processo legal para serviços de natureza singular. Verifique o número do processo e a justificativa para o valor pago.

Caso não encontre as informações, você pode fazer uma solicitação formal via Lei de Acesso à Informação (LAI), um direito garantido pela legislação federal.

Como denunciar um show com cachê suspeito?

Se você identificar um valor que pareça desproporcional à realidade financeira do município ou muito acima do que o mesmo artista cobrou em outras localidades, é possível registrar uma denúncia no Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG).

O registro pode ser feito diretamente na Ouvidoria do MP-MG, por meio do site oficial do órgão. A manifestação deve conter o máximo de detalhes possíveis, como o nome da cidade, do artista, os valores identificados na consulta e, se possível, links ou documentos que comprovem os dados.

Por que shows de artistas são barrados na Justiça?

As decisões judiciais que suspendem shows, como os de Ana Castela e Joelma, geralmente se baseiam em indícios de violação aos princípios da administração pública, como a moralidade, a razoabilidade e a eficiência.

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O problema central costuma ser a desproporcionalidade entre o alto valor do cachê e a capacidade orçamentária de municípios pequenos, que muitas vezes possuem outras prioridades em áreas como saúde e educação. Contratações artísticas, embora legais, exigem um controle rigoroso sobre a razoabilidade dos preços, especialmente quando realizadas sem licitação, para garantir que o dinheiro público seja usado de forma responsável.