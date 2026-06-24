Projeto que limita cachês artísticos está pronto para votação na Assembleia

Enquanto os gastos milionários de prefeituras com shows e eventos festivos estão sob crescente escrutínio dos órgãos de controle, o Projeto de Lei (PL) 5.764/20, que estabelece teto para cachês artísticos pagos por municípios e pelo estado, recebeu nesta quarta-feira (24/6) parecer favorável da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). A matéria agora está pronta para ser votada em plenário.

De autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes (PL) e Professor Cleiton (PV), o projeto estabelece que a contratação de artistas, duplas ou grupos musicais com recursos públicos não poderá ultrapassar R$ 500 mil ou 1% da receita corrente líquida do município. O texto também determina que os critérios sejam aplicados às contratações realizadas pelo governo estadual e por entidades privadas que recebam verbas públicas para a promoção de eventos.

O parecer aprovado pela FFO foi relatado pelo deputado Zé Guilherme, que recomendou a aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, elaborado anteriormente pela Comissão de Cultura. A versão resgata pontos retirados durante a tramitação e endurece ainda mais as regras.

Pelo texto, o limite financeiro agora não se restringe somente ao cachê pago ao artista. Também entram na conta despesas diretamente relacionadas à realização dos eventos, como transporte, alimentação e outros custos específicos para apresentações em shows, rodeios, festividades populares e eventos culturais. Já os gastos com hospedagem, produção local e deslocamentos entre hotéis e locais de apresentação ficam fora do teto principal, porém não poderão ultrapassar 10% do valor total da contratação.

A proposta, no entanto, prevê flexibilizações em situações específicas. Os valores poderão ser ampliados de acordo com fatores como o porte econômico do município, o período de carnaval ou de réveillon, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e a classificação de atrações reconhecidas como de relevante interesse cultural.

A redação aprovada pela FFO promoveu ajustes nesses critérios. Entre eles, foi retirada a possibilidade de ampliação dos valores para eventos financiados integralmente por emendas parlamentares impositivas e para festividades classificadas apenas como de relevante interesse turístico. Em contrapartida, foi incluída a possibilidade de exceção para atrações que possuam o título de relevante interesse cultural, conforme previsto na legislação estadual, como é o caso do carnaval.

Além de estabelecer limites para as contratações, o projeto cria um conjunto de penalidades para gestores que descumprirem as regras. Dentre as sanções previstas estão a devolução integral dos recursos públicos utilizados, multa de até 20% sobre o valor do contrato e responsabilização administrativa, civil e, quando cabível, por improbidade administrativa.

A proposta também abre caminho para a rejeição das contas pelos órgãos de controle externo, mecanismo considerado um dos principais instrumentos de responsabilização de agentes públicos.

As punições haviam sido retiradas em uma fase anterior da tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Dentre as mudanças, a comissão havia eliminado o limite de 1% da receita municipal e restringido a aplicação do teto de R$ 500 mil apenas às contratações custeadas com recursos estaduais, permitindo que os municípios utilizassem livremente recursos próprios para pagar artistas.

A CCJ também havia excluído a responsabilização administrativa e a possibilidade de rejeição de contas. Posteriormente, porém, a Comissão de Cultura apresentou o Substitutivo nº 2, retomando praticamente toda a essência do projeto original. Foi essa versão que recebeu o aval da FFO e seguirá agora para análise do plenário em primeiro turno.

Cerco aos gastos com cachês

O avanço da proposta ocorre em meio à divulgação de dados que evidenciam a expansão dos gastos públicos com entretenimento em Minas Gerais. Levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) mostra que, entre 2020 e 2025, 831 prefeituras mineiras desembolsaram aproximadamente R$ 1,5 bilhão na contratação de artistas para eventos e festividades. Apenas 22 municípios não registraram despesas desse tipo no período.

Os números apontam uma trajetória de crescimento acelerado. Em 2020, os gastos somaram R$ 13,6 milhões. Houve queda para R$ 6,6 milhões em 2021, período ainda impactado pelas restrições da pandemia de COVID-19. A partir de então, os investimentos cresceram ano após ano, alcançando R$ 568,04 milhões em 2025, expansão superior a 4.000% em comparação ao início da série histórica.

Entre os municípios que mais gastaram com contratações artísticas no período aparecem Nova Lima, com R$ 16,02 milhões; Itabirito, com R$ 15,6 milhões; Barbacena, com R$ 14,8 milhões; Conceição do Mato Dentro, com R$ 14,7 milhões; e Ituiutaba, com R$ 13,6 milhões.

Os dados também revelam a concentração de recursos em artistas de grande apelo popular. O cantor Eduardo Costa lidera o ranking de valores recebidos, com R$ 27,5 milhões pagos por apresentações em 83 municípios. Em seguida aparecem Diego e Victor Hugo, Leonardo, César Menotti e Fabiano e Guilherme Silva, todos com cifras superiores a R$ 22 milhões no período analisado.

Paralelamente à discussão no Legislativo, o Tribunal de Contas intensificou a fiscalização dos contratos. Auditoria realizada pela Diretoria de Auditoria e Avaliação de Políticas Públicas examinou despesas executadas em 2024 e previstas para 2025 em cidades como Capelinha, Ipatinga, Sacramento, São João da Ponte e Várzea da Palma.

Segundo o tribunal, foram identificados contratos com valores acima dos praticados pelo mercado. A atuação dos auditores resultou em uma economia direta de R$ 253,9 mil aos cofres públicos.

Um dos casos apontados envolve a contratação do cantor sertanejo Wesley Safadão em São João da Ponte, no Norte de Minas. De acordo com o TCE, o contrato apresentava indício de sobrepreço de R$ 199.990,47. Em Santa Bárbara do Tugúrio, também foram identificados valores acima do mercado nas contratações da banda Calcinha Preta e da dupla Clayton & Romário.

No caso de Santa Bárbara do Tugúrio, a situação avançou para a esfera judicial. Em maio deste ano, o Ministério Público de Minas Gerais ajuizou ação civil pública por improbidade administrativa contra o prefeito José Antônio Alves Donato (PSD), conhecido como Donatinho, sob acusação de superfaturamento na contratação de um show.

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O TCE também chamou atenção para situações que classificou como inversão de prioridades administrativas. Em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, a prefeitura previa investir cerca de R$ 2 milhões em um evento festivo mesmo após decretar situação de emergência em razão das chuvas e suspender a construção de uma escola alegando dificuldades financeiras.