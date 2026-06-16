ALMG inicia maratona de fiscalização e cobra respostas do Executivo

Até a próxima terça-feira (23/6), integrantes do primeiro escalão do governo Mateus Simões (PSD) serão submetidos a uma bateria de questionamentos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) durante mais uma edição do "Assembleia Fiscaliza". A abertura dos trabalhos, ocorrida nesta segunda-feira (15/6), foi marcada por cobranças sobre o déficit de servidores públicos, pendências com aposentados e a capacidade do estado de responder aos efeitos da crise climática.

A primeira sessão reuniu a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Sílvia Dias, e o coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Paulo Rezende. Ao longo de várias horas de questionamentos, deputados da base e da oposição cobraram explicações sobre a situação fiscal do estado, a recomposição de quadros no serviço público e a capacidade de resposta diante de eventos climáticos extremos.

A área de segurança pública esteve entre os principais alvos das críticas. O deputado Sargento Rodrigues (PL) apontou déficit de efetivo em municípios do interior e classificou como “insuficientes” os investimentos estaduais no setor. Em resposta, Sílvia Dias reconheceu a necessidade de recomposição dos quadros, mas afirmou que Minas permanece acima do limite prudencial de gastos com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal desde 2015.

“É muito clara para a Seplag (Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão) a certeza da necessidade de recomposição do quadro de segurança. Nós sabemos que existe uma demanda crescente por servidores e que há um déficit em várias áreas. No entanto, o estado permanece acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que restringe a ampliação do quadro e exige que as reposições sejam feitas de forma criteriosa”, afirmou.

Na educação, a deputada Beatriz Cerqueira (PT) voltou a cobrar o pagamento de parcelas atrasadas do piso salarial dos professores referentes a 2016 e benefícios pendentes da carreira. A parlamentar também questionou o volume de contratações temporárias na rede estadual, as dificuldades enfrentadas por servidores em processos de aposentadoria e a ausência de concursos em áreas como meio ambiente.

Ao rebater as justificativas apresentadas pelo governo para a demora nos pagamentos, a deputada fez críticas à política fiscal adotada pelo Executivo. “Alguém precisa contar isso para o governador. Como um estado, que se diz sem recursos, consegue trazer trabalhadores da reserva para atuar em escolas cívico-militares e, ao mesmo tempo, não consegue quitar direitos reconhecidos dos servidores da educação? Também é preciso explicar como as renúncias fiscais cresceram de forma tão expressiva nos últimos anos”, afirmou.

Sílvia Dias admitiu a legitimidade das reivindicações, mas atribuiu a demora nos pagamentos à situação financeira do estado. Em relação à área ambiental, informou que o governo assumiu o compromisso de realizar concurso público até o fim de 2026.

Crise climática

A agenda climática, tema priorizado pela Assembleia neste ciclo de fiscalização, também ocupou parte significativa dos debates. Ao apresentar o balanço das ações da Defesa Civil, o coronel Paulo Rezende classificou o último período chuvoso como “o mais desafiador da história de Minas Gerais”.

“Tivemos milhares de famílias atingidas, dezenas de municípios em situação crítica e uma mobilização permanente das equipes estaduais para reduzir danos e salvar vidas. Foram mais de 16 mil pessoas desalojadas, cerca de 12 mil desabrigadas e 92 mortes registradas em decorrência dos eventos climáticos”, disse.

Deputados reconheceram a atuação do órgão em municípios fortemente atingidos pelas chuvas, como Ubá e Juiz de Fora, ambas na Zona da Mata mineira, mas também cobraram esclarecimentos sobre orçamento, estrutura e fiscalização de áreas minerárias. Beatriz Cerqueira questionou a redução dos recursos previstos para programas de enfrentamento às chuvas e pediu informações sobre inspeções realizadas pela Defesa Civil em barragens de minério em Congonhas e Ouro Preto, cidades hstóricas da Região Central do estado.

Ao responder aos questionamentos, Paulo Rezende disse que a atuação da Defesa Civil nas áreas minerárias está concentrada principalmente nas chamadas zonas de autossalvamento. “Nosso foco é garantir que os protocolos de proteção à população estejam funcionando adequadamente. Em relação às vistorias realizadas neste ano, foram identificadas melhorias promovidas pela empresa nas áreas avaliadas, e a Defesa Civil permanece à disposição dos municípios sempre que houver necessidade de apoio técnico”, declarou.

Nos próximos dias, outras áreas do governo estadual passarão pelo mesmo escrutínio dos deputados, em uma maratona de 14 reuniões temáticas, que servirão como termômetro da relação entre o Palácio Tiradentes e a Assembleia no último ano da gestão Zema.

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Ao longo da rodada de prestação de contas, representantes do Executivo são chamados a detalhar resultados, metas e execução orçamentária de suas áreas, além de responder às cobranças dos deputados. As discussões podem resultar em pedidos de providências, solicitações de esclarecimentos adicionais e relatórios que subsidiam o acompanhamento das políticas públicas pelo Legislativo.