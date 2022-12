Assembleia Legislativa de Minas lança novo portal para o cidadão

Casa dos deputados mineiros mira aproximação com o cidadão, por meio de um site mais simples (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou um novo site com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos a informações, tanto sobre os trabalhos que são realizados pelos deputados e deputadas, quanto às atividades do plenário da casa, das comissões e dos eventos institucionais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) lançou um novo site com o objetivo de facilitar o acesso dos cidadãos a informações, tanto sobre os trabalhos que são realizados pelos deputados e deputadas, quanto às atividades do plenário da casa, das comissões e dos eventos institucionais.









O destaque vai para o conceito de “mobile first”, que prioriza o funcionamento em dispositivos móveis com o intuito de aprimorar a experiência do usuário e o ranqueamento nas pesquisas do Google. O carregamento de páginas também foi otimizado.

A assembleia reforça que a reformulação do site foi realizada por uma equipe formada exclusivamente por servidores da casa. O trabalho ainda envolveu diversas pesquisas sobre arquitetura de informação, reescrita de conteúdos, estatísticas de acesso, entre outros.

Novas seções e funcionalidades