Câmara Municipal aprova orçamento da PBH de 2023

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta sexta-feira (02/11) o orçamento municipal de 2023. A prefeitura, comandada por Fuad Noman (PSD-MG), pretende arrecadar cerca de R$ 17,1 bilhões no próximo ano, um valor 11,76% maior do que o orçamento atual.

O Executivo municipal estima investir R$ 5,2 bilhões na Saúde, R$ 2,9 bilhões na Educação e R$ 1 bilhão para Obras e melhorias na infraestrutura da capital mineira. Na área de Habitação, o texto prevê R$ 268,8 milhões e Saneamento ficou com o montante R$ 833,5 milhões. Além disso, R$ 275 milhões foram reservados para a Segurança Pública e R$ 416,5 milhões com Assistência Social.

Mais de 1000 emendas foram apresentadas às duas propostas do Executivo, incluindo as impositivas, de sugestão popular e de autoria das comissões. Em 2022, a peça orçamentária já havia contado com o chamado “orçamento impositivo”, decorrente de alteração da Lei Orgânica do Município que prevê a obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares.