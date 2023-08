Saiba quem é o novo líder de governo de Zema na Assembleia Legislativa

440

Magalhães está em seu terceiro mandato como deputado estadual e assume posto de liderança de Zema na Assembleia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O governo de Romeu Zema (Novo) terá novo líder na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) neste segundo semestre. O escolhido para encabeçar a articulação do Executivo entre os parlamentares foi o deputado estadual João Magalhães (MDB), nome ligado à presidência da Casa. A informação ainda não foi oficializada, mas foi confirmada à reportagem pelo gabinete do parlamentar.









Correligionário do presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite (MDB), Magalhães tem relação próxima com o parlamentar que está a frente da casa desde janeiro. O contato com a presidência pode ser visto como trunfo para a articulação governista no Legislativo, que tem sido um foco do segundo mandato de Zema, marcado por medidas como a criação da Secretaria de Estado da Casa Civil para incrementar o relacionamento institucional do Executivo.





Magalhães está em seu terceiro mandato como deputado estadual e ocupa atualmente a presidência da Comissão de Administração Pública da Assembleia. Antes disso, ele foi deputado federal por cinco mandatos consecutivos entre 1996 e 2014.