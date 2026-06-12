Gastos com shows: qual o papel do Ministério Público na fiscalização?

Dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) revelam que, entre 2020 e 2025, prefeituras mineiras gastaram R$ 1,5 bilhão em shows artísticos. O montante, que representa um crescimento de 4.076% no período, reacendeu em 2026 o debate sobre o uso do dinheiro público. Somente em 2025, os gastos atingiram R$ 568 milhões. Nesses casos, o Ministério Público (MP) assume o papel central de fiscalizar se os recursos foram aplicados de forma correta e transparente.

O órgão atua como um guardião dos interesses da sociedade e pode iniciar uma investigação por conta própria, a partir de notícias na imprensa, ou ser provocado por denúncias de qualquer cidadão ou de órgãos de controle, como os Tribunais de Contas. O objetivo é proteger o patrimônio público e garantir que a lei seja cumprida.

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Como funciona a fiscalização

Ao identificar indícios de irregularidades, a promotoria instaura um inquérito civil. O primeiro passo é solicitar à prefeitura todos os documentos relacionados à contratação, como o contrato com o artista, notas de empenho, comprovantes de pagamento e o processo de licitação ou de dispensa de licitação.

A análise foca em alguns pontos críticos. Um deles é o superfaturamento. Os promotores comparam o cachê pago pelo município com valores cobrados pelo mesmo artista em outros eventos de porte semelhante. Diferenças muito grandes podem indicar que o preço foi inflado indevidamente.

Outro ponto de atenção é a justificativa para a contratação sem licitação, chamada de inexigibilidade. A lei permite essa modalidade para artistas consagrados, por meio de empresário exclusivo. O MP verifica se esses requisitos foram realmente atendidos ou se a regra foi usada para favorecer alguém.

Além dos aspectos legais, a investigação pode avaliar o princípio da moralidade e da razoabilidade. Um município com dificuldades financeiras em áreas essenciais, como saúde e educação, que gasta uma fortuna em um único show, pode ter o ato questionado por falta de bom senso na gestão pública.

Se as irregularidades forem confirmadas, o Ministério Público pode emitir uma recomendação para que a prefeitura anule o contrato. Caso a gestão municipal não atenda, o MP entra com uma ação civil pública na Justiça. O pedido pode incluir a suspensão do evento, a devolução do dinheiro aos cofres públicos e a punição dos gestores por improbidade administrativa, que prevê multas e até a perda dos direitos políticos.

O tema ganhou tanta relevância que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais analisa um projeto de lei para estabelecer um teto de gastos, limitando as contratações a R$ 500 mil por apresentação ou a 1% da receita corrente líquida do município.

Qualquer cidadão que suspeite de irregularidades pode acionar o órgão. A denúncia pode ser feita diretamente nas promotorias de justiça de cada comarca ou por meio dos canais online do Ministério Público do seu estado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.