Para onde vai o dinheiro? Veja o ranking dos maiores gastos de sua cidade

As prefeituras de Minas Gerais gastaram cerca de R$ 940 milhões com a contratação de shows e artistas entre 2020 e 2024. O levantamento, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG) neste ano, acendeu um alerta sobre a aplicação do dinheiro público em eventos, especialmente os altos cachês pagos a cantores sertanejos.

O debate sobre a prioridade dos gastos municipais não é novo. Contudo, essa discussão mostra como é importante para o cidadão saber exatamente para onde vai o dinheiro dos impostos. A boa notícia é que qualquer pessoa pode acessar essas informações e fiscalizar as contas da sua própria cidade.

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Essa consulta é um direito garantido por lei e a principal ferramenta para isso é o Portal da Transparência. Todo município brasileiro é obrigado a manter um site com dados detalhados sobre suas receitas e, principalmente, suas despesas. Acompanhar esses números é mais simples do que parece.

Como consultar os gastos da sua cidade

O caminho para encontrar as informações pode variar um pouco entre os sites das prefeituras, mas a estrutura básica costuma ser a mesma. Com poucos cliques, é possível descobrir os maiores investimentos do seu município, desde o pagamento de salários até contratos para obras e eventos.

Siga os passos para fazer a consulta:

Acesse o site oficial: entre na página da prefeitura da sua cidade e procure pelo link "Portal da Transparência". Ele geralmente fica em destaque no menu principal ou no rodapé.

Procure pela área de despesas: uma vez no portal, busque por seções com nomes como "despesas", "execução orçamentária" ou "pagamentos". É aqui que os gastos são listados.

Use os filtros a seu favor: para facilitar a busca, utilize filtros por data, secretaria (como cultura, saúde ou educação) ou por "favorecido", que é o nome da empresa ou pessoa que recebeu o dinheiro.

Analise os detalhes do gasto: ao clicar em uma despesa, você poderá ver informações como o valor exato, a justificativa do contrato e a data do pagamento.

Além dos shows, os portais revelam o ranking completo dos investimentos. Geralmente, as áreas de saúde e educação lideram como os maiores focos de despesas, seguidas pelos gastos com pessoal e funcionalismo público.

Verificar esses dados permite entender quais são as prioridades da gestão atual e se os recursos estão sendo aplicados de forma equilibrada. É um exercício de cidadania que ajuda a fortalecer o controle social e a garantir que o dinheiro público seja usado para atender às necessidades da população.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.