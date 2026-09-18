Carrefour Contagem realiza feira de adoção de cães neste sábado
Ação será realizada das 9h às 15h, no estacionamento da unidade; animais estarão vacinados, vermifugados e castrados
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Quem procura um cão para fazer parte da família terá uma oportunidade neste sábado (19/9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Carrefour Contagem recebe uma campanha de adoção responsável de cães, das 9h às 15h, no estacionamento do hipermercado. A iniciativa é realizada em parceria com o Instituto Ampara Animal e reunirá animais vacinados, vermifugados e castrados.
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Para adotar, é necessário ter mais de 21 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Os interessados também passam por uma entrevista antes da adoção. Se aprovados, devem assinar um termo de responsabilidade, formalizando o compromisso com os cuidados e o bem-estar do animal. A documentação pode ser concluída no próprio local e, após a aprovação, o cão poderá ser levado para casa no mesmo dia.
A proposta da campanha é facilitar o encontro entre animais que precisam de um lar e pessoas interessadas em assumir a responsabilidade por um novo companheiro. Além de disponibilizar os cães para adoção, a ação busca reforçar a importância de que a decisão seja tomada de forma consciente, considerando os cuidados necessários ao longo da vida do animal.
A campanha é promovida pelo Carrefour Property, unidade responsável pela gestão imobiliária do Grupo Carrefour Brasil, em conjunto com a área de Causa Animal da companhia e com o apoio do Instituto Ampara Animal. A organização atua na proteção de cães em situação de vulnerabilidade e desenvolve ações relacionadas à conscientização, castração e adoção responsável.
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A expectativa é que a campanha contribua para ampliar as possibilidades de adoção e aproximar os animais de famílias interessadas em acolhê-los.
Serviço
- O que: Campanha de adoção responsável de cães
- Quando: Sábado, 19 de setembro
- Horário: 9h às 15h
- Onde: Estacionamento do Carrefour Contagem
- Endereço: Rodovia Fernão Dias, BR-3000, Riacho das Pedras, Contagem (MG)