O cachorro ator que trabalhou em 3 novelas da Globo e virou celebridade pet

Um rosto (ou focinho) conhecido está de volta às telas da TV Globo. O cachorro Maradona, integra o elenco da novela "Coração Acelerado", marcando sua terceira participação em uma grande produção da emissora. O animal, que já conquistou o público em tramas anteriores, consolida sua carreira como uma das principais celebridades pet da televisão brasileira.

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Sua trajetória de sucesso começou na novela "Família é Tudo" (2024), onde seu carisma rapidamente o tornou um favorito do público. Em seguida, ele participou do remake de "Vale Tudo", consolidando sua presença na teledramaturgia. Agora, em "Coração Acelerado" (2026), ele mais uma vez demonstra seu talento e disciplina em cena.

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Quem é Maradona, o cão ator da Globo?

Maradona é um cão sem raça definida que se tornou uma celebridade pet por seu trabalho como ator em novelas da TV Globo. Morador do bairro do Catumbi, no Rio de Janeiro, ele é conhecido por sua expressividade e bom comportamento nos sets. Acumulando três grandes produções em seu currículo, ele é treinado especificamente para interagir com o elenco e seguir comandos complexos.

Como funciona o trabalho de um animal ator?

A rotina de um cachorro como Maradona em um set de gravação é cuidadosamente planejada para garantir seu bem-estar. O trabalho envolve um adestrador profissional que o acompanha em tempo integral. As cenas são ensaiadas diversas vezes, utilizando técnicas de reforço positivo, como petiscos e brinquedos, para que o animal associe a atuação a uma experiência agradável.

Além do treinamento, há uma preocupação constante com os limites do animal. As gravações respeitam seus períodos de descanso, alimentação e hidratação. O ambiente é preparado para ser seguro e tranquilo, evitando ruídos altos ou movimentos bruscos que possam estressá-lo.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria