DNA do vira-lata caramelo revela diversidade dos centros urbanos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O vira-lata caramelo da região Sudeste é um reflexo da vida nos grandes centros urbanos. Um estudo inédito liderado pela Pedigree em parceria com o laboratório DNA Pets mapeou o DNA do cão e revelou uma composição genética que espelha a diversidade de seus lares.

A análise genética na região apontou forte presença de raças associadas à guarda, como o Pastor Alemão, com 26,9% de influência, e o American Pit Bull Terrier, com 11%. Ao mesmo tempo, o DNA mostra a presença de cães de companhia populares em apartamentos, como Poodle e Dachshund, criando um perfil genético bastante diverso.

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"O caramelo do Sudeste espelha a pluralidade da própria região. Há uma base genética de cães de guarda e trabalho, que se popularizaram nas cidades, misturada a raças de companhia que se adaptam bem a diferentes lares e estilos de vida", afirma Rodrigo Faria Matheucci, CEO da DNA Pets.

Visibilidade para adoção

A pesquisa fortalece o propósito da campanha “Caramelo”, que teve grande repercussão em 2025 e foi reconhecida com o Leão de Titanium no Cannes Lions, um dos principais prêmios da indústria criativa. Para a Pedigree, dar visibilidade ao caramelo contribui para ampliar as chances de adoção desses animais, que são maioria nos abrigos brasileiros.

Ricardo Marinho, gerente de Marketing da Pedigree, explica que, pela primeira vez, foi possível traduzir com base na ciência o que o brasileiro já sentia. “O Caramelo é diverso, único e representa o país inteiro. Este estudo nos ajuda a trazer mais visibilidade para os cães SRD (Sem Raça Definida) e reforça que todos os cães merecem as mesmas oportunidades de cuidado, acolhimento e adoção”, declara.

Em todo o Brasil, o estudo identificou que o DNA do caramelo tem influência de mais de 296 raças. Por ser resultado dessa grande mistura, ele se mostrou um cão com baixa predisposição a doenças genéticas comuns em cães de raça, reforçando os benefícios da adoção de um SRD.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.