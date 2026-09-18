Homem morre ao cair de andaime de cinco metros em Araxá

Um homem de 45 anos morreu após cair de um andaime de aproximadamente cinco metros de altura na tarde de quinta-feira (17/9), em Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente ocorreu na Rua Santo Antônio, no Bairro Santo Antônio. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava caída no chão, em parada cardiorrespiratória (PCR), e apresentava múltiplas lesões decorrentes da queda.

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A ocorrência foi registrada por volta das 15h20. Diante da gravidade do quadro, a equipe iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), na tentativa de reverter a parada cardiorrespiratória.

Uma unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) do Samu chegou ao local e assumiu o atendimento. Apesar das manobras de reanimação, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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As circunstâncias da queda do andaime não foram informadas.