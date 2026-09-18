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ARAXÁ

Homem morre ao cair de andaime de cinco metros em Araxá

Vítima de 45 anos sofreu múltiplos traumas e entrou em parada cardiorrespiratória

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SM
Sofia Maia
SM
Sofia Maia
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
18/09/2026 19:19

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As circunstâncias da queda do andaime não foram informadas
As circunstâncias da queda do andaime não foram informadas crédito: CBMMG

Um homem de 45 anos morreu após cair de um andaime de aproximadamente cinco metros de altura na tarde de quinta-feira (17/9), em Araxá, no Alto Paranaíba. O acidente ocorreu na Rua Santo Antônio, no Bairro Santo Antônio. Quando os militares chegaram ao local, a vítima estava caída no chão, em parada cardiorrespiratória (PCR), e apresentava múltiplas lesões decorrentes da queda.

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A ocorrência foi registrada por volta das 15h20. Diante da gravidade do quadro, a equipe iniciou imediatamente as manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), na tentativa de reverter a parada cardiorrespiratória.

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Uma unidade de Suporte Avançado de Vida (USA) do Samu chegou ao local e assumiu o atendimento. Apesar das manobras de reanimação, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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As circunstâncias da queda do andaime não foram informadas.

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