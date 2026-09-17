Barbeiro morto no Horto, em BH, é sepultado nesta quinta (17/9)

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O barbeiro Pierre Augusto Lucas dos Santos, morto a tiros nessa terça-feira (15/9), no Bairro Horto, Região Leste de Belo Horizonte, será sepultado nesta quinta-feira (17/9) no Cemitério Belo Vale, em Santa Luzia, na Região Metropolitana da capital. A despedida está prevista para ocorrer entre 11h30 e 14h.

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Pierre foi morto por volta das 18h na Rua Pouso Alegre. Segundo informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), três suspeitos chegaram ao estabelecimento em um Chevrolet Onix branco. Um deles teria descido do veículo armado e efetuado os disparos contra o barbeiro. Pierre foi atingido por pelo menos sete tiros e morreu no local.

Ainda conforme a corporação, um dos envolvidos teria filmado a ação. A dinâmica e a motivação do homicídio são investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Durante as buscas realizadas logo depois do crime, um dos suspeitos foi baleado por policiais militares e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Região Norte de Belo Horizonte. Outro homem foi preso.

O terceiro suspeito, um adolescente de 17 anos, conseguiu fugir inicialmente, mas foi localizado nessa quarta-feira (16/9), em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, ele também foi baleado durante uma abordagem e levado para atendimento médico. Conforme as informações da ocorrência, ele não corre risco de morrer.

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A perícia da Polícia Civil esteve na barbearia para recolher vestígios que possam auxiliar na investigação. Segundo a PM, Pierre possuía registros anteriores por tráfico de drogas. A corporação também apura uma possível ligação dele com integrantes do Comando Vermelho. Até o momento, porém, não há confirmação de que essa hipótese tenha relação com a motivação do assassinato.