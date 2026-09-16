Assine
overlay
Início Gerais
COMO FICA O TEMPO

Vai chover em BH? Quarta terá máxima de 29°C; veja previsão

Previsão indica pancadas de chuva moderada, raios e rajadas de vento a partir da tarde. Temperatura mínima chegou a 15,8°C

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
16/09/2026 08:03

compartilhe

×
Rua José Moreira, no Tirol, ficou danificada com a chuva forte registrada de domingo até a manhã de ontem
BH pode ter chuva, raios e ventania nesta quarta-feira (16/9) crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde desta quarta-feira (16/9). A previsão indica ainda que os termômetros podem chegar aos 29°C na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva moderada a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 15,8°C, enquanto a máxima prevista é de 29°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 35% durante a tarde.

Leia Mais

Veja as menores temperaturas por região

No Barreiro, os termômetros marcaram 16,6°C às 5h55. Na região Centro-Sul, a mínima foi de 16,5°C, registrada às 5h50.

Na região Oeste, foi registrada a menor temperatura da capital: 15,8°C, às 4h, com sensação térmica de 13,8°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na Pampulha, a mínima chegou a 17,5°C, com sensação térmica de 19,3°C, às 5h. Já em Venda Nova, os termômetros marcaram 18,4°C às 6h25.

Tópicos relacionados:

bh chuva defesa-civil previsao-do-tempo temporal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay