Vai chover em BH? Quarta terá máxima de 29°C; veja previsão

Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva, raios e rajadas de vento a partir da tarde desta quarta-feira (16/9). A previsão indica ainda que os termômetros podem chegar aos 29°C na capital mineira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva moderada a partir da tarde.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 15,8°C, enquanto a máxima prevista é de 29°C. A umidade relativa do ar pode cair para cerca de 35% durante a tarde.

Veja as menores temperaturas por região

No Barreiro, os termômetros marcaram 16,6°C às 5h55. Na região Centro-Sul, a mínima foi de 16,5°C, registrada às 5h50.

Na região Oeste, foi registrada a menor temperatura da capital: 15,8°C, às 4h, com sensação térmica de 13,8°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na Pampulha, a mínima chegou a 17,5°C, com sensação térmica de 19,3°C, às 5h. Já em Venda Nova, os termômetros marcaram 18,4°C às 6h25.