Temporal em BH: Barreiro amanhece coberto de lama e entulho

Lama, entulho, buracos e moradores com dificuldades até para sair de casa. Esse era o cenário encontrado pela reportagem do Estado de Minas na manhã desta sexta-feira (11/9) no Bairro Tirol, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, um dos locais mais afetados pelo forte temporal que atingiu a capital mineira nessa quinta-feira (10).

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A reportagem percorreu o trajeto entre a conhecida Pracinha do Tirol e algumas das ruas mais atingidas do bairro. Pelo caminho, encontrou vias tomadas por enormes buracos, lama e sujeira carregada pela enxurrada, além dos transtornos provocados pelas obras de drenagem que estão em andamento na região há quatro meses.

Um dos pontos mais críticos fica próximo à Escola Municipal Vinícius de Moraes, onde estão concentradas parte das intervenções realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A cabeleireira Lucineia Fernandes, de 48 anos, foi levar o neto na escola e disse que a situação só se agrava. "Sempre quando chove inunda tudo. É um caos na porta da escola. O trânsito piorou muito", destaca.

Entre as vias mais afetadas estão as ruas Arlindo Chaves, Sebastião Moreira, Antônio Abrantes Fortuna e José Moreira. Nessa última, vídeos que circularam nas redes sociais durante o temporal mostraram uma forte correnteza tomando a rua e deixando moradores ilhados.

Na manhã desta sexta, o cenário ainda era de transtornos. Terra, brita, areia e outros materiais arrastados pela água estavam espalhados pelas vias. Mães, crianças e adolescentes precisavam passar pela lama para chegar às escolas da região.

A cabeleireira Lucineia Fernandes, 48 anos. Ela diz que as obras têm atrapalhado o trânsito perto da Escola Vinícius de Moraes Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Moradores não conseguem tirar carros de casa

Na Rua José Moreira, os impactos das obras e da chuva eram ainda mais evidentes. Grandes buracos ocupavam trechos da via, onde também estavam instaladas tubulações utilizadas nas intervenções de drenagem.

Em alguns imóveis, segundo os moradores, não era possível retirar os carros das garagens.

A dona de casa Ana Paula, que mora na região há cerca de um ano, contou que passou a deixar os veículos da família em ruas próximas por causa das condições da via.

“Me mudei há um ano e a obra começou de cima. Pensei que ia ser rapidinho porque tem escola. Só que eles não terminam e vão abrindo buraco sem fechar”, afirma.

Segundo a moradora, antes das intervenções já havia formação de um bolsão de água na rua, mas as enchentes não chegavam às casas como agora.

“Por causa da repercussão, hoje vai aparecer uns 50 funcionários. Normalmente, no dia a dia, são uns três ou quatro funcionários, dois para cada buraco”, desabafa.

O garçom Wellington Ribeiro, de 43 anos, também reclama dos transtornos. Ele instalou uma barricada no portão de casa para tentar impedir a entrada da água. O carro permanece na garagem devido às condições da rua.

“É uma obra parada, só prejudica. Se a água entrar e estragar alguma coisa lá em casa, quem vai pagar?”, questiona.

O garçom Wellington Ribeiro, de 43 anos, reclama dos transtornos causados pela obra da prefeitura Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Máquinas retiram terra e entulho das ruas

A movimentação de trabalhadores aumentou ao longo da manhã desta sexta-feira. Por volta das 7h, funcionários chegavam na região e novas equipes chegaram ao bairro com o passar das horas.

Uma retroescavadeira iniciou a retirada do material acumulado na Rua José Moreira, na esquina com a Rua Antônio Arantes Fortunas. A máquina recolhia grandes quantidades de terra, areia e brita levadas pela enxurrada.

Temporal atingiu principalmente o Barreiro

A chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde dessa quinta-feira foi classificada como de intensidade extremamente forte pela Defesa Civil Municipal e provocou alagamentos em diferentes pontos do Barreiro.

O Tirol esteve entre os bairros mais atingidos. Vídeos publicados nas redes sociais mostraram ruas completamente tomadas pela água, principalmente a Sebastião Moreira e a Avenida Senador Levindo Coelho.

Entre as 16h e as 18h, a Região do Barreiro acumulou 37,9 mm de chuva, volume equivalente a cerca de 77% da média climatológica de setembro, de 49,2 mm.

Às 21h40 dessa quinta, a reportagem do Estado de Minas ainda encontrou um ponto de alagamento na Avenida Senador Levindo Coelho. Na Rua Sebastião Moreira, que também havia sido inundada durante o temporal, a água já tinha escoado naquele horário.

Nota da prefeitura

A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) informa que acompanha a situação durante as fortes chuvas que atingiram a região do Bairro Tirol, na Regional Barreiro, e, desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira (11), atua na limpeza das vias onde são executadas obras de drenagem pluvial no entorno da Praça Deputado José Raimundo.

"No local, estão em andamento obras para implantação de um novo sistema de drenagem pluvial na Praça Deputado José Raimundo e em vias do entorno, com o objetivo de melhorar a eficiência das bacias de detenção Olaria e Jatobá. O investimento é de R$ 14,7 milhões, com recursos do Tesouro Municipal e do Programa de Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial, do Ministério do Desenvolvimento Regional", afirmam.

As intervenções contemplam também as avenidas Nélio Cerqueira e Senador Levindo Coelho e as ruas Diramar Loureiro, João Batista Viana, José Moreira, Mario Alves, Clemência Ferreira Evangelista, Antônio Arantes Fortunas, Paulo de Oliveira Santos, Sebastião Moreira, Arlindo Chaves, José do Carmo de Oliveira e Maria da Silva Gomes.

A previsão é que as obras sejam concluídas no primeiro semestre de 2027. "A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) atua na limpeza da Rua Mangueira e das proximidades do Córrego Olaria, na Vila Ecológica. O trabalho é realizado por uma equipe de 16 garis, com o apoio de dois caminhões", encerra a nota.

Nota da Defesa Civil

A Defesa Civil de Belo Horizonte informa que realizou, na noite dessa quinta-feira (10), uma vistoria na região da Rua José Moreira, no Bairro Tirol, após as fortes chuvas registradas durante a tarde.

Em um intervalo de duas horas, a Regional Barreiro registrou 32,6 milímetros de chuva, volume correspondente a 66,3% da média climatológica esperada para todo o mês de setembro em Belo Horizonte, de 49,2 milímetros. Devido ao elevado volume concentrado em um curto período, a precipitação foi classificada como extremamente forte.

Durante a vistoria, a Defesa Civil constatou desplacamentos de revestimentos, processos erosivos, carreamento de materiais utilizados na obra e pontos de alagamento nas vias e áreas adjacentes. "Não houve registro de vítimas. Até o momento da vistoria, não foi constatada a necessidade de atendimento com ajuda humanitária", termina a nota.

Obras custam R$ 14,7 milhões

Em maio deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou a implantação de um novo sistema de drenagem pluvial na Praça Deputado José Raimundo, conhecida como “Pracinha do Tirol” e em vias do entorno do bairro.

Segundo a PBH, estão sendo investidos R$ 14,7 milhões nas intervenções, que são supervisionadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).

O projeto prevê escavação e reaterro de valas, instalação de tubulações, construção de estruturas para captação de água e adequação da rede existente, além da posterior recomposição do pavimento e das calçadas afetadas.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é ampliar a capacidade de escoamento da água e reduzir os recorrentes alagamentos e enxurradas na região. A previsão é que as obras sejam concluídas somente no primeiro semestre de 2027.

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