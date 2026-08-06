Divórcio e negociação de dívidas: cidade da Grande BH terá mutirão

A Prefeitura de Contagem promove nesta sexta-feira (7/8) o Mutirão da Cidadania e Negociação de Débitos, que oferecerá gratuitamente serviços como divórcio consensual, acordos familiares e renegociação de dívidas.

O atendimento será realizado das 9h às 16h, na sede do Procon Contagem, localizada na Avenida João César de Oliveira, nº 1.434, no Bairro Eldorado.

A ação faz parte das comemorações pelos 115 anos de emancipação político-administrativa do município e dos 34 anos do Procon Contagem.

Entre os principais serviços disponíveis estão:

divórcio consensual;

dissolução consensual de união estável;

acordos de guarda de filhos;

regulamentação da convivência familiar;

definição de pensão alimentícia;

reconhecimento voluntário de paternidade.

Os atendimentos serão realizados pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), por ordem de chegada, com o apoio de uma equipe técnica especializada e de uma juíza.

Para ser atendido, o cidadão deverá apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de endereço atualizado, certidão de casamento (quando aplicável) e outros documentos relacionados ao procedimento solicitado. Mais informações sobre a documentação podem ser obtidas pelo telefone (31) 3352-1390, das 8h às 17h.

Além dos serviços de cidadania, o mutirão contará com atendimento para negociação de débitos junto à Copasa e à Cemig, além de consulta gratuita da situação do CPF por meio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com orientações para regularização de pendências financeiras.

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No caso dos atendimentos da Cemig, haverá distribuição de senhas em número limitado. A orientação é que os interessados cheguem cedo para garantir atendimento. A expectativa da Prefeitura é atender cerca de 600 consumidores ao longo do dia. O prefeito Ricardo Faria participará da abertura do evento, que também contará com representantes das instituições parceiras.