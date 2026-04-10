Mutirão salva vidas com diagnóstico precoce do câncer em Montes Claros

O diagnóstico precoce faz diferença no tratamento do câncer: quanto mais cedo a detecção, maiores as chances de cura. Em Montes Claros, no Norte de Minas, uma ação com exames preventivos e consultas médicas gratuitas para a população foi realizada nesta sexta-feira (10/4).

A 14ª edição do “Mutirão de Prevenção do Câncer” incluiu rastreamento de câncer de mama, próstata, colo do útero, boca e pele, além de avaliações nutricionais e encaminhamento de pacientes para exames e consultas com especialistas.

Iniciativa da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer - Padre Tiãozinho, o Mutirão de Prevenção contra o Câncer foi realizado na Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade. No local, foram instaladas tendas transformadas em consultórios, com atendimento de médicos especialistas voluntários. Também participaram acadêmicos de medicina da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e da Faculdade Afya.

A fundadora e presidente da Associação Presente, a médica oncologista Priscila Miranda Soares, destaca que o “mutirão”, viabilizado com apoio de instituições parceiras e mais de 300 voluntários, tem como principal objetivo “salvar vidas por intermédio do diagnóstico precoce do câncer”. Ela afirma que a expectativa é que o público atendido nesta edição se aproxime de 4 mil pessoas.

Priscila Miranda lembra que, ao longo das 13 edições anteriores do projeto, mais de 30 mil pessoas foram atendidas e 322 pacientes tiveram câncer diagnosticado precocemente e foram encaminhados para tratamento, alcançando a cura. “Foram 322 vidas salvas. Então, os voluntários desse mutirão podem bater no peito e dizer: ‘eu contribuí, enquanto voluntário, para salvar a vida de alguém. Nós transformamos a vida de 322 pessoas’”, orgulha-se a especialista.

Diagnóstico precoce do câncer é reforçado em ação com exames gratuitos em Montes Claros Luiz Ribeiro/EM/D.A/Press

Ela explica que, a partir do mutirão, é feito o rastreamento do câncer. No caso da prevenção ao câncer de próstata, os pacientes são submetidos ao exame de sangue (teste de PSA). Os casos suspeitos seguem para exames complementares, como ressonância e biópsia. Confirmada a doença, o tratamento é encaminhado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de forma mais ágil.

Na prevenção ao câncer de mama, o processo é semelhante: após a mamografia gratuita, mulheres com suspeita de nódulos são encaminhadas para biópsia guiada por ultrassom. “As pacientes diagnosticadas com nódulos têm os seus relatórios, feitos pelos médicos voluntários da Associação Presente, entregues no SUS para iniciar o tratamento”, esclarece Priscila Miranda.

A especialista ressalta que o mutirão é organizado para que mulheres com câncer de mama iniciem o tratamento pelo SUS em até dois meses após o diagnóstico da doença, conforme estabelece a Lei Federal 12.732/2012, conhecida como "Lei dos 60 dias".

“Dentro da nossa campanha, a gente consegue fazer isso. No Sistema Único de Saúde, normalmente, você não consegue iniciar esse tratamento em tempo menor do que 60 dias (a partir do diagnóstico)”, afirma a presidente da Associação Presente.

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Priscila Miranda chama atenção para a importância dos exames preventivos e do rastreamento de sinais da doença. “Com os exames preventivos, a pessoa faz o rastreamento, que é a antecipação para que o paciente não tenha um câncer avançado. Com o diagnóstico precoce, a gente consegue virar a chave, transformar a vida das pessoas”, conclui.