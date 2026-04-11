Mutirão em BH oferece reconhecimento de paternidade gratuito

Garantir o direito fundamental ao nome da mãe ou do pai na certidão de nascimento é o objetivo da 9ª edição do Mutirão de Reconhecimento de Paternidade Itinerante, que será realizado em Belo Horizonte. As inscrições foram abertas nesta sexta-feira (10) e seguem até o dia 5 de maio.



Promovida pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade (CRP) do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a ação é totalmente gratuita. O evento está marcado para 8 de maio, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Bairro Alto Vera Cruz, na região Leste da capital.

Além do registro biológico, o mutirão oferece exames de DNA e a formalização do reconhecimento socioafetivo, quando existe o vínculo afetivo sem necessariamente haver laço consanguíneo.



Mais do que uma questão simbólica, a regularização do registro civil assegura direitos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ao formalizar a paternidade ou maternidade, o filho passa a ter garantidos benefícios como recebimento de pensão alimentícia, direito à convivência familiar e direito à herança.

Como participar



A participação exige o preenchimento obrigatório de um formulário eletrônico disponível no portal do TJMG até o prazo final (5/5). O serviço é destinado a moradores de todas as regiões de Belo Horizonte.



No formulário, devem constar os dados do filho (a), o nome completo da mãe e do suposto pai, além da indicação do tipo de serviço pretendido (biológico, socioafetivo ou exame de DNA).



Para quem deseja formalizar o vínculo por afeto, é necessário seguir as normas do Provimento nº 83 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ): o filho (a) deve ter mais de 12 anos; não pode haver ação judicial em andamento sobre o caso; deve haver uma diferença mínima de 16 anos entre o requerente e o filho (a); é necessário comprovar a relação afetiva (por exemplo, fotos familiares, comprovante de residência conjunta, inscrição em plano de saúde ou documentos escolares).

Documentação



Os interessados devem ficar atentos aos documentos exigidos para cada perfil. Para menores de idade, certidão de nascimento, RG e CPF da criança/adolescente, e comprovante de residência (mãe e suposto pai). Para maiores de idade, certidão de nascimento, RG e CPF do interessado, comprovante de residência (interessado e suposto pai) e certidão de casamento (se o interessado for casado).



Se o filho (a) tiver mais de 16 anos, sua presença e concordância expressa são obrigatórias para o reconhecimento espontâneo. Casos em que o suposto pai já é falecido não serão atendidos no dia do mutirão. Nessas situações, o cidadão deve procurar o Centro de Reconhecimento de Paternidade em outra data.



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9º Mutirão de Reconhecimento de Paternidade

8 de maio

No Cras Alto Vera Cruz (Rua Padre Júlio Maria, nº 1550, Bairro Alto Vera Cruz)

Inscrição até 5 de maio, via portal do TJMG