Jovem de 18 anos é executado ao voltar da casa da mãe na Grande BH

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros na tarde dessa quarta-feira (5/8), no Bairro Jardim Nazareno, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 13h, na Rua Cristina.

O irmão da vítima, de 32 anos, contou aos militares que os dois voltavam da casa da mãe em uma motocicleta quando foram fechados por um Fiat Siena prata, o que provocou a queda de ambos.

Após a colisão, o homem afirmou que correu para uma área de mata para preservar a própria integridade física. Enquanto fugia, ouviu diversos disparos de arma de fogo na direção do irmão. Ele disse que não conseguiu identificar as características dos autores nem anotar a placa do veículo.

Depois da execução, os suspeitos fugiram em alta velocidade em direção ao Bairro Petrovale. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do jovem.

A perícia da Polícia Civil constatou múltiplas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo calibre 9 mm na cabeça, tórax, braços e pernas da vítima. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Betim.

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Até o momento, ninguém foi preso. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.