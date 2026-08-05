Cruzeiro x Chapecoense: veja operação especial de trânsito no Mineirão

A BHTrans realiza uma operação especial de trânsito e transporte no entorno do Mineirão para o jogo entre Cruzeiro e Chapecoense, nesta quarta-feira (5/8), às 19h, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A expectativa é de que cerca de 35 mil torcedores compareçam ao estádio.

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (UIT), formada por BHTrans, Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, atuarão na região para organizar o tráfego, fiscalizar o estacionamento irregular e garantir a segurança viária.

Alterações no trânsito

As principais mudanças começam ainda na terça-feira (4), com a implantação de reservas de áreas e proibição de estacionamento em vias do entorno do Mineirão.

Na quarta-feira (5), quatro horas antes da partida, será implantada a inversão do sentido de circulação da Avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e Rei Pelé. As duas pistas passarão a operar no sentido Avenida Antônio Carlos, facilitando o acesso aos estacionamentos G1, G2 e G3.

Três horas antes do jogo será criada uma faixa reversível na Antônio Abrahão Caram para agilizar o deslocamento de veículos de segurança, socorro e dos torcedores.

Duas horas antes da partida e logo após o apito final, os semáforos da Avenida Antônio Carlos, entre o Viaduto São Francisco e a Barragem da Pampulha, operarão em amarelo intermitente, com orientação de agentes de trânsito.

Também haverá fechamento de cruzamentos no canteiro central da Avenida Antônio Carlos e, cerca de 20 minutos antes do fim da partida, serão fechadas as agulhas de transição da Avenida Rei Pelé para organizar a saída dos veículos.

Transporte e estacionamento

As linhas regulares de ônibus que atendem o entorno do Mineirão terão operação normal para facilitar o deslocamento dos torcedores. A BHTrans também disponibilizará pontos específicos para táxis, veículos de aplicativos, caravanas e ônibus fretados.

Além disso, serão mantidas vagas exclusivas para pessoas com deficiência em cinco pontos próximos ao estádio, mediante apresentação da credencial de estacionamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura reforça que os torcedores priorizem o transporte coletivo e o serviço Conexão Mineirão, criado para reduzir o número de veículos particulares no entorno do estádio.