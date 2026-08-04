Polo da direita em Minas, Divinópolis inaugura Casa dos Conservadores

Um dos polos da direita em Minas Gerais passa a contar com um espaço dedicado ao encontro de pessoas que se identificam com o conservadorismo. Idealizado pela servidora pública, teóloga e pastora auxiliar Monique Damares Cardoso Martins, a Casa dos Conservadores será inaugurada nesta terça-feira (4/8) no Centro de Divinópolis, com o objetivo de promover debates, troca de ideias, cursos gratuitos, atividades culturais e ações voltadas à comunidade, além de abrir as portas para pessoas que desejam conhecer a proposta defendida pelo movimento.

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O município do Centro-Oeste de Minas é um dos núcleos de importantes lideranças conservadoras do estado, como o senador Cleitinho Azevedo, da família Azevedo, e do presidente do PL em Minas, deputado federal Domingos Sávio. Nas eleições presidenciais de 2022, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) recebeu 55,64% dos votos válidos na cidade, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 44,36%.

Segundo Monique Martins, a criação da Casa dos Conservadores é resultado de um projeto amadurecido ao longo de aproximadamente sete anos. Ela afirma que a ideia surgiu da experiência adquirida em movimentos de rua e da percepção de que era necessário criar um espaço de diálogo e formação, capaz de manter as discussões para além das manifestações e mobilizações políticas.

"O movimento de rua sempre foi importante, mas eu queria algo permanente, um lugar onde as pessoas pudessem conversar, estudar, trocar experiências e fortalecer aquilo em que acreditam. O olho no olho faz diferença", afirma.

A idealizadora explica que a casa pretende receber tanto pessoas que já se identificam com o conservadorismo quanto aquelas que ainda não têm um posicionamento definido ou que desejem compreender melhor o movimento. Segundo ela, a proposta é incentivar o diálogo de forma respeitosa, sem restringir a participação apenas aos conservadores.

"O convite é para todos. Quem pensa diferente também pode participar. A proposta é criar um ambiente onde opiniões distintas possam ser ouvidas, debatidas e discutidas sem hostilidade", explica.

Além das discussões sobre temas políticos e ideológicos, a Casa dos Conservadores pretende desenvolver ações voltadas para educação, cultura e inclusão digital. Entre os projetos previstos estão cursos gratuitos sobre utilização de aplicativos, inteligência artificial, produção de conteúdo digital, edição de vídeos e capacitação profissional, bem como oficinas que possam contribuir para a geração de renda.

O espaço também pretende realizar oficinas práticas, palestras e encontros voltados para diferentes públicos, como crianças, adolescentes, adultos e idosos. A programação será divulgada após a inauguração e deverá ser ampliada gradativamente conforme a participação da comunidade.

A programação inclui rodas de conversa sobre temas ligados ao conservadorismo e de encontros de oração organizados separadamente para grupos de católicos e de evangélicos. Também estão previstas palestras sobre direitos das mulheres, atividades culturais e ações voltadas para a valorização de artistas locais.

Dois cômodos da casa foram reservados para exposições. Um deles homenageia a poetisa Sônia Figueiredo, com poemas expostos nas paredes. O outro reúne obras da poetisa e pintora Rosângela Magalhães. Para Monique, a iniciativa busca dar visibilidade a artistas que, segundo ela, ainda são pouco conhecidos pelo público.

Inicialmente a casa funcionará com atividades semanais. Para colocar o projeto em funcionamento, Monique reuniu uma equipe formada por profissionais de diferentes áreas, entre eles advogados, empresários, professores, enfermeiros, administradores e representantes de comunidades católicas e evangélicas.

A estrutura da casa é simples. O imóvel tem sala, copa integrada, cozinha, três quartos, dois banheiros e um segundo pavimento, que deverá ser utilizado futuramente. Segundo a idealizadora, o ambiente foi pensado para transmitir a sensação de acolhimento e convivência, semelhante a uma residência familiar.

Monique afirma que a iniciativa foi financiada, em sua maior parte, com recursos próprios e que não recebeu verba de partidos políticos, parlamentares ou empresários. Ela explica que a casa foi cedida por meio de um contrato de comodato com duração de um ano e foi adaptada com investimentos pessoais e apoio de integrantes da equipe.

Embora declare afinidade com lideranças da direita, como integrantes da família Azevedo, o deputado federal Domingos Sávio, o senador Cleitinho Azevedo e outras lideranças conservadoras, Monique afirma que o espaço não tem vínculo institucional com partidos políticos.

Os planos, no entanto, vão além da sede inaugurada em Divinópolis. A idealizadora pretende transformar o projeto em uma iniciativa itinerante, levando encontros e atividades para diferentes bairros da cidade. "Essa casa é apenas o começo. O sonho é que ela esteja presente em vários bairros e, futuramente, inspire iniciativas semelhantes em outras cidades", afirma.

Ao definir o conservadorismo, Monique afirma que o conceito representa a preservação de valores que considera fundamentais, como a família, a defesa da vida e a responsabilidade individual. Ela reconhece que o tema desperta divergências e defende que o diálogo é o melhor caminho para apresentar essas ideias.

Na avaliação da idealizadora, o espaço nasce com a missão de fortalecer a participação da sociedade civil e incentivar o envolvimento dos cidadãos em temas políticos, culturais e sociais. Ela também acredita que o projeto pode contribuir para aproximar pessoas interessadas em discutir propostas ligadas ao conservadorismo.

"Nossa expectativa é construir um ambiente de respeito, diálogo e esperança. Queremos que as pessoas conheçam a proposta, conversem e se sintam acolhidas. Todos são bem-vindos. O convite é para que as pessoas conheçam a casa, acompanhem a programação e participem dos encontros com respeito e disposição para o diálogo", conclui Monique.

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Serviço

Inauguração da Casa dos Conservadores

Endereço: Avenida Amazona, 1.103 - Centro, Divinópolis

Data: 4 de agosto

Horário: 19h

Para mais informações: @casadosconservadoresdiv

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima