Ex-ministro conservador francês anuncia candidatura à presidência

O líder conservador Bruno Retailleau anunciou, nesta quinta-feira (12), sua candidatura à eleição presidencial do próximo ano, após ganhar popularidade como um duro ministro do Interior entre 2024 e 2025.

O anúncio foi feito numa carta enviada aos parlamentares de seu partido, Os Republicanos (LR), que já esteve no poder com os presidentes conservadores Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy.

“Chegou o momento de nossa família política indicar aos franceses um novo caminho, centrado na ordem, na prosperidade e no orgulho francês”, escreveu na carta, à qual a AFP teve acesso.

Retailleau era quase um desconhecido quando assumiu como ministro do Interior em setembro de 2024. Ele implementou uma política de mão de ferro contra a imigração irregular e contra o tráfico de drogas.

No entanto, pouco mais de um ano depois abandonou o cargo após provocar o fim do primeiro governo do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, em apenas 14 horas.

Em uma Europa onde a extrema direita avança, esse político de 65 anos é conhecido por suas posições conservadoras contra o casamento igualitário e a favor da proteção do aborto na Constituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arz-gbh-parl/tjc/mb/ic/aa