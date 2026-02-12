Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ex-ministro conservador francês anuncia candidatura à presidência

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/02/2026 14:14

compartilhe

SIGA

O líder conservador Bruno Retailleau anunciou, nesta quinta-feira (12), sua candidatura à eleição presidencial do próximo ano, após ganhar popularidade como um duro ministro do Interior entre 2024 e 2025.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O anúncio foi feito numa carta enviada aos parlamentares de seu partido, Os Republicanos (LR), que já esteve no poder com os presidentes conservadores Jacques Chirac e Nicolas Sarkozy.

“Chegou o momento de nossa família política indicar aos franceses um novo caminho, centrado na ordem, na prosperidade e no orgulho francês”, escreveu na carta, à qual a AFP teve acesso.

Retailleau era quase um desconhecido quando assumiu como ministro do Interior em setembro de 2024. Ele implementou uma política de mão de ferro contra a imigração irregular e contra o tráfico de drogas.

No entanto, pouco mais de um ano depois abandonou o cargo após provocar o fim do primeiro governo do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, em apenas 14 horas.

Em uma Europa onde a extrema direita avança, esse político de 65 anos é conhecido por suas posições conservadoras contra o casamento igualitário e a favor da proteção do aborto na Constituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arz-gbh-parl/tjc/mb/ic/aa

Tópicos relacionados:

eleicoes franca politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay