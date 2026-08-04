Suspeito de balear PM durante assalto é morto na Grande BH

Um dos suspeitos de balear um policial militar de folga com a própria arma durante um assalto em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu ao trocar tiros com militares. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (4/8). Outro envolvido foi preso.

Segundo informações preliminares, a ação policial aconteceu na Rua Gurupi, bairro Landi, em Neves. Até o momento, porém, a corporação não divulgou como eles foram localizados nem as circunstâncias da ocorrência.

O policial havia sido atacado na noite dessa segunda-feira (3/8), no Bairro Fazenda Severina. Segundo a Polícia Militar, ele estava dentro do próprio carro quando foi surpreendido por dois criminosos. Durante a luta corporal, os suspeitos conseguiram tomar a arma do militar e efetuaram dois disparos, atingindo o braço esquerdo e o rosto da vítima.

Mesmo ferido, o policial conseguiu dirigir cerca de dois quilômetros até a Rua Lima, no Bairro Suely, em Vespasiano, onde pediu ajuda a uma equipe da PM. Ele foi socorrido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde permanece em estado estável.

A Polícia Civil investiga o caso. A arma do policial militar ainda não foi localizada.

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Matéria em atualização