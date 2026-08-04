Suspeito de balear PM durante assalto é morto na Grande BH
Criminosos são suspeitos de atirar em um policial militar de folga com a própria arma durante um assalto em Ribeirão das Neves
compartilheSIGA
Um dos suspeitos de balear um policial militar de folga com a própria arma durante um assalto em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, morreu ao trocar tiros com militares. A informação foi confirmada na manhã desta terça-feira (4/8). Outro envolvido foi preso.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações preliminares, a ação policial aconteceu na Rua Gurupi, bairro Landi, em Neves. Até o momento, porém, a corporação não divulgou como eles foram localizados nem as circunstâncias da ocorrência.
O policial havia sido atacado na noite dessa segunda-feira (3/8), no Bairro Fazenda Severina. Segundo a Polícia Militar, ele estava dentro do próprio carro quando foi surpreendido por dois criminosos. Durante a luta corporal, os suspeitos conseguiram tomar a arma do militar e efetuaram dois disparos, atingindo o braço esquerdo e o rosto da vítima.
Leia Mais
Mesmo ferido, o policial conseguiu dirigir cerca de dois quilômetros até a Rua Lima, no Bairro Suely, em Vespasiano, onde pediu ajuda a uma equipe da PM. Ele foi socorrido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde permanece em estado estável.
- BR-116: policial morre a caminho do parto dos filhos; 8ª morte em 3 dias
- Policial penal que matou namorada em BH vai a júri popular
A Polícia Civil investiga o caso. A arma do policial militar ainda não foi localizada.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização