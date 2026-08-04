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PM reage a assalto, é baleado com a própria arma e dirige ferido por 2 km

Militar conseguiu pedir ajuda após ser atingido por dois disparos; suspeitos fugiram e um deles teria sido preso e outro morto

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/08/2026 06:25 - atualizado em 04/08/2026 06:39

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Homem de 26 anos foi preso pela PM por importunação sexual durante desfile em Belo Horizonte
PM de folga é baleado com a própria arma durante assalto na Grande BH crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Um policial militar de folga foi baleado com a própria arma durante um assalto na noite dessa segunda-feira (3/8), no Bairro Fazenda Severina, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Cinco. O militar estava dentro do próprio carro quando foi surpreendido por dois suspeitos, que pularam à frente do veículo. Houve luta corporal e os criminosos conseguiram tomar a arma do policial.

Durante a ação, o militar foi atingido por dois disparos efetuados com a própria arma, um no braço esquerdo e outro no rosto, próximo aos lábios.

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Mesmo ferido, ele conseguiu dirigir por cerca de dois quilômetros até a Rua Lima, no Bairro Suely, em Vespasiano, onde pediu ajuda a uma equipe da Polícia Militar. O policial foi socorrido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves e, segundo a corporação, está em estado estável.

De acordo com a PM, os suspeitos fugiram a pé. Eles foram descritos como dois homens brancos, de baixa estatura, sendo um deles com camisa branca e o outro usando boné vermelho.

Informações preliminares desta terça-feira (4/8) apontam que um dos suspeitos foi preso e outro morreu durante a ação policial na Rua Gurupi, bairro Landi, em Neves. Até o momento, porém, a corporação não divulgou como eles foram localizados nem as circunstâncias da ocorrência.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e apreendeu uma pistola calibre .380. A arma do policial militar ainda não havia sido localizada.

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Matéria em atualização

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