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REGIÃO NORDESTE

Vídeo: vereador de BH tem carro roubado em festa de aniversário

As imagens de segurança registram o momento da ação dos ladrões; além do veículo, o parlamentar teve a aliança levada

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
03/08/2026 17:41

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As câmeras de segurança registraram o momento da ação dos meliantes e o roubo do veículo do vereador Bruno Miranda (PDT)
As câmeras de segurança registraram o momento da ação dos criminosos e o rooubo do veículo do vereador Bruno Miranda (PDT) crédito: Imagens cedidas ao Estado de Minas

O vereador Bruno Miranda (PDT) teve o carro roubado no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), na noite de sábado (1º/8). Os assaltantes levaram também a aliança de casamento do parlamentar. A Polícia Militar (PM) foi acionada e recuperou o veículo. 

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Bruno havia acabado de chegar à festa de aniversário de um amigo. Entrou no imóvel e ao voltar para casa, foi surpreendido por uma dupla armada sob uma moto. As imagens das câmeras de segurança mostram que o parlamentar se assustou e caiu no chão.

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“Chegaram, me abordaram com a arma e anunciaram o assalto. Inicialmente, eles pediram somente a chave do carro, depois voltaram com a arma apontada e me pediram a aliança. Após isso, evadiram do local com o veículo”, narrou o vereador. 

O parlamentar acionou a PM, que iniciou a procura pelos criminosos a partir das descrições informadas por ele.

Os militares encontraram o veículo em um terreno no Bairro Taquaril, na Região Leste de BH. Segundo o boletim de ocorrência, nenhum suspeito foi localizado. 

O carro foi levado ao pátio da PM. A aliança não foi encontrada. O vereador não se feriu no assalto.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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