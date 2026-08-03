Vídeo: vereador de BH tem carro roubado em festa de aniversário
As imagens de segurança registram o momento da ação dos ladrões; além do veículo, o parlamentar teve a aliança levada
compartilheSIGA
O vereador Bruno Miranda (PDT) teve o carro roubado no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte (BH), na noite de sábado (1º/8). Os assaltantes levaram também a aliança de casamento do parlamentar. A Polícia Militar (PM) foi acionada e recuperou o veículo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Bruno havia acabado de chegar à festa de aniversário de um amigo. Entrou no imóvel e ao voltar para casa, foi surpreendido por uma dupla armada sob uma moto. As imagens das câmeras de segurança mostram que o parlamentar se assustou e caiu no chão.
Leia Mais
“Chegaram, me abordaram com a arma e anunciaram o assalto. Inicialmente, eles pediram somente a chave do carro, depois voltaram com a arma apontada e me pediram a aliança. Após isso, evadiram do local com o veículo”, narrou o vereador.
- Roubo a joalheria em BH pode ter causado prejuízo próximo a R$ 1 milhão
- Quatro homens invadem lava-jato e roubam três carros na Pampulha
O parlamentar acionou a PM, que iniciou a procura pelos criminosos a partir das descrições informadas por ele.
Os militares encontraram o veículo em um terreno no Bairro Taquaril, na Região Leste de BH. Segundo o boletim de ocorrência, nenhum suspeito foi localizado.
O carro foi levado ao pátio da PM. A aliança não foi encontrada. O vereador não se feriu no assalto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima