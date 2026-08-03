Corsa sai da pista, capota em posto e mata dois homens na MGC-427

Um capotamento matou dois homens, de 24 e 30 anos, na noite desse domingo (2/8), no km 18 da MGC-427, nas proximidades do Posto Formigão, em Água Comprida, no Triângulo Mineiro.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam em um GM Corsa quando, por motivos ainda desconhecidos, o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista pelo lado direito, atravessou uma área gramada e capotou antes de parar dentro do pátio do posto de combustíveis.

No local, os bombeiros constataram que os dois ocupantes do veículo foram arremessados para fora do carro durante o capotamento. As mortes foram confirmadas pelo médico da unidade de suporte avançado do Samu de Água Comprida.

Ambulâncias da concessionária responsável pela rodovia e uma equipe da Polícia Militar já estavam no local durante o atendimento. A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica da Polícia Civil, que foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente.

Um estrondo acordou um caminhoneiro que dormia na cabine do veículo, estacionado no posto de combustíveis. Ao verificar o que havia acontecido, ele encontrou o Corsa capotado no pátio do estabelecimento e acionou o socorro.

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Funcionários da concessionária permaneceram no local aguardando a conclusão dos trabalhos periciais. Ainda não há informações sobre a velocidade em que o veículo trafegava nem sobre o que teria provocado a perda de controle da direção, a Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.