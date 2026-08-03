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CAVALGADA

Dois jovens são mortos a tiros durante cavalgada em Mariana

Suspeito aproveitou a multidão para escapar após os disparos; evento reunia cerca de 1,5 mil pessoas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/08/2026 09:30

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Sirene de viatura policial
Atirador mata dois jovens e foge em meio ao público de cavalgada crédito: Reprodução/Pexels

Dois jovens, de 18 e 23 anos, morreram depois de serem baleados durante uma cavalgada na noite desse domingo (2/8), em Mariana, na Região Central de Minas Gerais.

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De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h, na Vila Portuguesa, onde o evento reunia entre 1 mil e 1,5 mil pessoas.

Quando os militares chegaram ao local, uma das vítimas já estava morta. O outro jovem foi socorrido para o Hospital Monsenhor Horta, mas morreu na unidade médica.

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Testemunhas relataram que o suspeito era um homem de pele morena e trajava bermuda jeans, jaqueta, blusa e boné pretos. Ele teria se aproximado das vítimas e efetuado diversos disparos.

Ainda segundo a PM, a motivação inicial do crime estaria relacionada a uma discussão iniciada durante o evento. Conforme a corporação, os dois jovens eram conhecidos no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Passagem de Mariana.

Após os disparos, o autor se misturou à multidão e fugiu, sem ser identificado. No local, não havia câmeras de segurança que pudessem auxiliar na identificação do suspeito.

A mãe da vítima mais nova contou aos policiais que o filho tinha desavenças e vinha trocando ameaças por causa do tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil constatou que o jovem apresentava múltiplas perfurações concentradas na cabeça. A segunda vítima foi atingida por disparos na face, no crânio e na região cervical.

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Até o momento ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Mariana.

Tópicos relacionados:

cavalgada homicidio mariana minas-gerais pm

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