MG: homem que matou a esposa em cavalgada é morto
Vítima foi assassinada em frente a uma UBS, em Frutal, e já havia cumprido pena. Segundo a PM, suspeito do crime é filho da mulher que foi assassinada em 2016
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Um homem foi assassinado a tiros em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Frutal, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (31/3). O crime ocorreu por volta das 10h. Segundo a Polícia Militar, Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos, foi condenado e já cumpriu pena pelo assassinato da esposa Glauciane Cipriano da Silva, de 28, ocorrido em 2016.
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Rafael foi alvejado na Avenida Brasília, em cima de sua moto, com pelo menos cinco tiros nas costas e no pescoço. A vítima morreu no local. Conforme a PM, o suspeito do crime é um dos filhos de Glauciane e a motivação estaria ligada a uma suposta vingança.
Ainda de acordo com os militares, Glauciane foi morta por Rafael em na tarde de 3 de julho 2016, durante uma cavalgada em Frutal, realizada na Avenida JK. A mulher foi morta a facadas. À época, Rafael, então com 21 anos, foi preso em flagrante pela PM após ser espancado por algumas pessoas. Glaciane deixou três filhos de relacionamentos anteriores.
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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e a investigação segue em curso. Até o momento, ninguém foi preso.