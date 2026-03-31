MG: homem que matou a esposa em cavalgada é morto

Um homem foi assassinado a tiros em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Frutal, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (31/3). O crime ocorreu por volta das 10h. Segundo a Polícia Militar, Rafael Garcia Pedroso, de 31 anos, foi condenado e já cumpriu pena pelo assassinato da esposa Glauciane Cipriano da Silva, de 28, ocorrido em 2016.

Rafael foi alvejado na Avenida Brasília, em cima de sua moto, com pelo menos cinco tiros nas costas e no pescoço. A vítima morreu no local. Conforme a PM, o suspeito do crime é um dos filhos de Glauciane e a motivação estaria ligada a uma suposta vingança.

Ainda de acordo com os militares, Glauciane foi morta por Rafael em na tarde de 3 de julho 2016, durante uma cavalgada em Frutal, realizada na Avenida JK. A mulher foi morta a facadas. À época, Rafael, então com 21 anos, foi preso em flagrante pela PM após ser espancado por algumas pessoas. Glaciane deixou três filhos de relacionamentos anteriores.

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A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do crime e a investigação segue em curso. Até o momento, ninguém foi preso.