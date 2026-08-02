Motociclista atira em homens em festa de aniversário em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dois homens, de 28 e 34 anos, foram baleados por um motociclista na noite desse sábado (1º/8) durante uma festa de aniversário no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o suspeito, que usava capacete e mochila de entregas de uma plataforma de delivery, chegou na comemoração, que ocorria na garagem de uma casa, na Rua Braga, atirou contra as vítimas e fugiu.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a festa reunia apenas familiares e amigos e foi interrompida pelo crime por volta das 18h30. Os homens atingidos pelos disparos foram socorridos e precisaram de cirurgia, mas até o fechamento da ocorrência, a polícia não tinha informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre o paradeiro do suspeito.

A mãe de uma das vítimas relatou à PM que o ataque pode ter sido motivado por vingança, já que dias antes o filho teria agredido um homem suspeito de furtar a moto dele. A mesma hipótese também foi levantada por outras pessoas que participavam da festa.

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Policiais foram até a casa dos suspeitos apontados no levantamento inicial, mas eles não foram identificados. A perícia compareceu ao local e a Polícia Civil (PCMG) deve investigar o caso.

