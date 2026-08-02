Assine
overlay
Início Gerais
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Motociclista atira em homens em festa de aniversário em BH

Suspeito de cometer o crime usava capacete e mochila de entregas de uma plataforma de delivery. Testemunhas acreditam que a motivação tenha sido vingança

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/08/2026 21:14

compartilhe

SIGA
×
Viatura da Polícia Militar
Testemunhas contaram à PM que uma das vítimas tinha batido em um homem suspeito de roubar a moto dele dias antes da tentativa de homicídio crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Dois homens, de 28 e 34 anos, foram baleados por um motociclista na noite desse sábado (1º/8) durante uma festa de aniversário no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o suspeito, que usava capacete e mochila de entregas de uma plataforma de delivery, chegou na comemoração, que ocorria na garagem de uma casa, na Rua Braga, atirou contra as vítimas e fugiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a festa reunia apenas familiares e amigos e foi interrompida pelo crime por volta das 18h30. Os homens atingidos pelos disparos foram socorridos e precisaram de cirurgia, mas até o fechamento da ocorrência, a polícia não tinha informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre o paradeiro do suspeito.

Leia Mais

A mãe de uma das vítimas relatou à PM que o ataque pode ter sido motivado por vingança, já que dias antes o filho teria agredido um homem suspeito de furtar a moto dele. A mesma hipótese também foi levantada por outras pessoas que participavam da festa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Policiais foram até a casa dos suspeitos apontados no levantamento inicial, mas eles não foram identificados. A perícia compareceu ao local e a Polícia Civil (PCMG) deve investigar o caso.

Tópicos relacionados:

bh crime policia tiros violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay