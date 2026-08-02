Motociclista atira em homens em festa de aniversário em BH
Suspeito de cometer o crime usava capacete e mochila de entregas de uma plataforma de delivery. Testemunhas acreditam que a motivação tenha sido vingança
compartilheSIGA
Dois homens, de 28 e 34 anos, foram baleados por um motociclista na noite desse sábado (1º/8) durante uma festa de aniversário no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, o suspeito, que usava capacete e mochila de entregas de uma plataforma de delivery, chegou na comemoração, que ocorria na garagem de uma casa, na Rua Braga, atirou contra as vítimas e fugiu.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Polícia Militar (PMMG), a festa reunia apenas familiares e amigos e foi interrompida pelo crime por volta das 18h30. Os homens atingidos pelos disparos foram socorridos e precisaram de cirurgia, mas até o fechamento da ocorrência, a polícia não tinha informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre o paradeiro do suspeito.
Leia Mais
A mãe de uma das vítimas relatou à PM que o ataque pode ter sido motivado por vingança, já que dias antes o filho teria agredido um homem suspeito de furtar a moto dele. A mesma hipótese também foi levantada por outras pessoas que participavam da festa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Policiais foram até a casa dos suspeitos apontados no levantamento inicial, mas eles não foram identificados. A perícia compareceu ao local e a Polícia Civil (PCMG) deve investigar o caso.