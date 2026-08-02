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PRISÃO EM FLAGRANTE

Grande BH: casal tranca bebê em carro para ir a baile funk e é preso

Bebê de 6 meses estava dentro do carro trancado e sem ventilação. Pais só voltaram para o veículo 40 minutos após criança ter sido resgatada pela PM

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
02/08/2026 20:39

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Viatura da PMMG
Grande BH: casal tranca bebê em carro para ir a baile funk e é preso crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 24 anos e o companheiro dela, de 38, foram presos na noite desse sábado (1º/8) depois de trancarem o filho da mulher, de apenas 6 meses, dentro de um carro para ir a um baile funk no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), dentro da mochila do bebê ainda havia um recipiente com maconha.

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Conforme a ocorrência, uma criança que passava pela Avenida Duque de Caxias por volta das 22h45 de ontem ouviu o choro do bebê vindo dentro de um Fiat Pálio estacionado na região. A criança, de idade e gênero não identificados no boletim de ocorrência, alertou um homem, que encontrou o bebê sozinho na cadeirinha, no banco de trás do carro, que estava totalmente trancado e sem ventilação.

Segundo relatado à polícia, o homem quebrou o vidro da porta do motorista para retirar o bebê, entregando-o aos militares que faziam patrulhamento na região. De acordo com a PM, a mãe e o companheiro só retornaram ao veículo 40 minutos depois do resgate e confessaram que deixaram a criança para ir a uma festa que ocorria na mesma avenida.

Durante a vistoria do carro, os policiais encontraram ainda um pacote de seda no assoalho e, dentro de uma mochila, um recipiente contendo uma porção pequena de maconha. A mulher assumiu que a droga era dela.

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Os policiais acionaram o Conselho Tutelar, que informou que não compareceria ao local da ocorrência, mas que iria até a delegacia. O bebê ficou sob responsabilidade de uma prima do padrasto. O casal foi preso em flagrante por abandono de incapaz e encaminhado à Polícia Civil (PC). Já veículo ficou sob a guarda do irmão do padrasto do bebê.

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