Grande BH: casal tranca bebê em carro para ir a baile funk e é preso

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma mulher de 24 anos e o companheiro dela, de 38, foram presos na noite desse sábado (1º/8) depois de trancarem o filho da mulher, de apenas 6 meses, dentro de um carro para ir a um baile funk no Bairro Jardim Teresópolis, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar (PM), dentro da mochila do bebê ainda havia um recipiente com maconha.

Conforme a ocorrência, uma criança que passava pela Avenida Duque de Caxias por volta das 22h45 de ontem ouviu o choro do bebê vindo dentro de um Fiat Pálio estacionado na região. A criança, de idade e gênero não identificados no boletim de ocorrência, alertou um homem, que encontrou o bebê sozinho na cadeirinha, no banco de trás do carro, que estava totalmente trancado e sem ventilação.

Segundo relatado à polícia, o homem quebrou o vidro da porta do motorista para retirar o bebê, entregando-o aos militares que faziam patrulhamento na região. De acordo com a PM, a mãe e o companheiro só retornaram ao veículo 40 minutos depois do resgate e confessaram que deixaram a criança para ir a uma festa que ocorria na mesma avenida.

Durante a vistoria do carro, os policiais encontraram ainda um pacote de seda no assoalho e, dentro de uma mochila, um recipiente contendo uma porção pequena de maconha. A mulher assumiu que a droga era dela.

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Os policiais acionaram o Conselho Tutelar, que informou que não compareceria ao local da ocorrência, mas que iria até a delegacia. O bebê ficou sob responsabilidade de uma prima do padrasto. O casal foi preso em flagrante por abandono de incapaz e encaminhado à Polícia Civil (PC). Já veículo ficou sob a guarda do irmão do padrasto do bebê.

