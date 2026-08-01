Assine
overlay
Início Gerais
ALEGRIA E DIVERSÃO

Festival de Circo movimenta Praça Duque de Caxias em BH

O espetáculo acrobático ‘VaiqueeuVoo’ atraiu dezenas de famílias e prendeu a atenção da criançada sentada na plateia

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
01/08/2026 16:06

compartilhe

SIGA
×
A apresentação lotou a Praça Duque de Caxias, neste sábado (1°/8)
A apresentação lotou a Praça Duque de Caxias, neste sábado (1°/8) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A. Press

A Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, foi tomada por famílias neste sábado (1°/8) para acompanhar apresentações e atividades da  24ª edição do Festival Mundial de Circo

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O espaço foi todo decorado com bandeirinhas coloridas e uma estrutura foi montada para a apresentação do espetáculo acrobático “VaiqueeuVoo”, da Cia. Irmãos Sabatino. O encontro na praça reuniu ainda opções gastronômicas e musicais em um dia inteiro de atividades para toda a família.

Leia Mais


O espetáculo dos Irmãos Sabatino é uma homenagem aos grandes aviadores da década de 1930 e prendeu a atenção da criançada sentada na plateia. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na edição deste ano, o festival optou por uma programação voltada para apresentações, em sua maioria, em ruas e praças da capital. A ideia dos organizadores é levar o circo para lugares em que o evento teve pouca presença, incluindo bairros fora do circuito cultural tradicional, principalmente na periferia.

Tópicos relacionados:

bh circo festival

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay