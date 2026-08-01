Festival de Circo movimenta Praça Duque de Caxias em BH
O espetáculo acrobático ‘VaiqueeuVoo’ atraiu dezenas de famílias e prendeu a atenção da criançada sentada na plateia
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A Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte, foi tomada por famílias neste sábado (1°/8) para acompanhar apresentações e atividades da 24ª edição do Festival Mundial de Circo.
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O espaço foi todo decorado com bandeirinhas coloridas e uma estrutura foi montada para a apresentação do espetáculo acrobático “VaiqueeuVoo”, da Cia. Irmãos Sabatino. O encontro na praça reuniu ainda opções gastronômicas e musicais em um dia inteiro de atividades para toda a família.
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O espetáculo dos Irmãos Sabatino é uma homenagem aos grandes aviadores da década de 1930 e prendeu a atenção da criançada sentada na plateia.
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Na edição deste ano, o festival optou por uma programação voltada para apresentações, em sua maioria, em ruas e praças da capital. A ideia dos organizadores é levar o circo para lugares em que o evento teve pouca presença, incluindo bairros fora do circuito cultural tradicional, principalmente na periferia.