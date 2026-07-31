Parque Municipal recebe o Festival Cultural Classics

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A edição que celebra 19 anos do festival Classics no Parque é realizada neste sábado (1º/8), no Parque Municipal Américo Renée Giannetti. Com 12 horas de programação, das 9h às 21h, o evento promove encontro de gerações e mescla música eletrônica com pista de house music e hip hop. Dentre as apresentações, lideram DJ Zeu e o rapper Derek, do coletivo Recayd.



Também se apresentam Anderson Noise, Bad Comppany, Jujubitaju, Akiza, Al$, Alice, Alvaro Antony, Beatric, Bernaz, Callegari, DJ A Coisa, DJ pequeno, Grazie, João Pastor, Lanzza, Lele Dptmdr, MacDan, Pantthera Djs, Pretty Boy, Salim, Sant, Talk$, Talking Handz, Thon e Wt.



A DJ mais nova da noite é Alice, com apenas 10 anos. Por sua vez, DJ A Coisa, de 62, começou sua coleção de discos aos 10 anos e é um dos precursores da cena do hip-hop em Minas Gerais. “A coisa”, na verdade, se chama Paulo Soares, o pseudônimo surgiu quando perceberam que ele sempre repetia a expressão “coisa”.



“Essa curadoria foi pensada muito a dedo. O Classics sempre valoriza artistas locais, então sempre mantemos um grande percentual de artistas mineiros. É importante também juntar gerações e trazer, principalmente, aqueles que ‘asfaltaram’ a rua para nós, aqueles que chegaram quando ‘tudo era mato’. É o caso do Coisa, que é um dos DJs mais antigos da cidade”, afirma o DJ Zeu, idealizador do Classics.



A programação do festival inclui batalhas de dança, apresentações de MCs e duelo de grafite ao vivo. A pista de house music, assinada pela Jack in The House, vertente da festa Classics, é uma novidade desta edição do festival. “Temos conhecimento que a house music é uma música negra, americana e periférica dos Estados Unidos. Então, há uns dois anos, decidimos incluir também a música eletrônica. Nesta edição, incluímos a pista e temos um dos maiores da música eletrônica de Belo Horizonte, que é o Anderson Noise”, afirma.



Gosto musical

A memória mais antiga de DJ Zeu no universo da música vem de casa: quando sua mãe ouvia música alta enquanto arrumava a casa. No som, ela tocava house music, soul e artistas como James Brown e Michael Jackson. “Ela tinha um gosto musical diferente das outras pessoas que moravam com a gente, acredito que por ela trabalhar em casa de família, dando faxina, o gosto musical dos patrões acabou refletindo nela”, conta o DJ.



O sistema de som da casa, dado de presente por um tio que trabalhava em fábricas, se tornou o maior entretenimento do lar. O estilo musical de Zeu foi moldado pelo que era ouvido ali – além das canções em inglês escolhidas por sua mãe, os irmãos gostavam de grupos como Racionais e Fundo de Quintal.



Imerso nesse contexto, ele pensou e idealizou a Classics. O evento surgiu em 2007, na Avenida Francisco Sá, com edições semanais. Ao longo dos anos, ocupou diferentes espaços, como a Savassi, a boate UP e o Mercado das Borboletas. Depois, o festival se tornou itinerante e passou pela Serraria Souza Pinto, o Mineirão e o CCBB, até que foi realizado pela primeira vez no Parque Municipal há seis anos. Atualmente, o Classics tem entre três e quatro edições anuais.



“Na minha humilde opinião, Minas Gerais, no geral, é o lugar mais forte e quente quando se trata de música, com grandes músicos de todas as áreas. Se pegarmos a galera do rap, do funk, do rock, do sertanejo, é uma mistura muito boa e tem uma galera que faz muito bem feito. Temos grandes nomes, o que falta em BH é o holofote”, avalia Zeu.

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CLASSICS NO PARQUE

Neste sábado (1º/8), no Parque Municipal Américo Renée Giannetti (Avenida Afonso Pena, 1377, Centro), das 9h às 21h. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.