Tempo seco: mais de 350 cidades de Minas estão sob alerta neste sábado (1º)
O alerta vale para 373 municípios em que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%
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O tempo seco fez parte da reta final de julho em diferentes cidades de Minas Gerais e agosto não começa diferente para alguns municípios. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para 373 municípios, em decorrência da baixa umidade relativa do ar para este sábado (1º/8).
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De acordo com o órgão, o informe vale das 11h às 22h, em que a umidade relativa do ar tende a variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.
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Para evitar a desidratação, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante água, optem por alimentos leves e evitem frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.
Quais são os principais riscos à saúde?
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Ressecamento da pele e mucosas
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Irritação nos olhos, boca e nariz
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Sangramentos nasais e lábios rachados
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Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
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Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h
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O que fazer?
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Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
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Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
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Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
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Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
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Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
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Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele
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Quais cidades de MG podem ser atingidas?
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Araguari
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Arinos
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Biquinhas
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Despacho
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Buritis
- Buritizeiro
- Cabeceira Grande
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Azul
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitão Enéas
- Capitólio
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carmo do Rio Claro
- Carmópolis de Minas
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cascalho Rico
- Cássia
- Catuti
- Caxambu
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chapada Gaúcha
- Claraval
- Claro dos Poções
- Cláudio
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Pará
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Cônego Marinho
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Coração de Jesus
- Cordislândia
- Corinto
- Coromandel
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristina
- Cruzeiro da Fortaleza
- Cruzília
- Curvelo
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divinópolis
- Divisa Nova
- Dom Bosco
- Dom Viçoso
- Dores do Indaiá
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Espinosa
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fama
- Felixlândia
- Formiga
- Formoso
- Fortaleza de Minas
- Francisco Dumont
- Fronteira
- Frutal
- Gameleiras
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guarda-Mor
- Guaxupé
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiaí
- Ibiracatu
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Icaraí de Minas
- Igaratinga
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itacarambi
- Itaguara
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Itaúna
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japaraíba
- Japonvar
- Jequitaí
- Jesuânia
- João Pinheiro
- Juruaia
- Juvenília
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa dos Patos
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lambari
- Lassance
- Lavras
- Leandro Ferreira
- Liberdade
- Limeira do Oeste
- Lontra
- Luislândia
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Mamonas
- Manga
- Maravilhas
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Martinho Campos
- Matias Cardoso
- Matutina
- Medeiros
- Minduri
- Mirabela
- Miravânia
- Moema
- Monsenhor Paulo
- Montalvânia
- Monte Alegre de Minas
- Monte Azul
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Montes Claros
- Monte Sião
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Munhoz
- Muzambinho
- Natalândia
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Nova Serrana
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Onça de Pitangui
- Ouro Fino
- Paineiras
- Pains
- Pai Pedro
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Tempo
- Passos
- Patis
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedras de Maria da Cruz
- Pedrinópolis
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Perdões
- Pimenta
- Pintópolis
- Piracema
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Pirapora
- Pitangui
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pompéu
- Ponto Chique
- Porteirinha
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Presidente Olegário
- Quartel Geral
- Resende Costa
- Riachinho
- Ribeirão Vermelho
- Rio Paranaíba
- Ritápolis
- Romaria
- Sacramento
- Santa Fé de Minas
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana do Jacaré
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Monte
- São Bento Abade
- São Francisco
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Sapucaí
- São Gotardo
- São João Batista do Glória
- São João da Lagoa
- São João da Mata
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João del Rei
- São João do Pacuí
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Romão
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tiros
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Marias
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Ubaí
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Bonita
- Varginha
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Varzelândia
- Vazante
- Verdelândia
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz
*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice