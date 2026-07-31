Tempo seco: mais de 350 cidades de Minas estão sob alerta neste sábado (1º)

O tempo seco fez parte da reta final de julho em diferentes cidades de Minas Gerais e agosto não começa diferente para alguns municípios. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para 373 municípios, em decorrência da baixa umidade relativa do ar para este sábado (1º/8).

De acordo com o órgão, o informe vale das 11h às 22h, em que a umidade relativa do ar tende a variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Para evitar a desidratação, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante água, optem por alimentos leves e evitem frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas

Irritação nos olhos, boca e nariz

Sangramentos nasais e lábios rachados

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais cidades de MG podem ser atingidas?

Abadia dos Dourados

Abaeté

Água Comprida

Aguanil

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Alfenas

Alpinópolis

Alterosa

Andradas

Andrelândia

Araguari

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Arinos

Baependi

Bambuí

Bandeira do Sul

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bom Despacho

Bom Jesus da Penha

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Borda da Mata

Botelhos

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Brazópolis

Bueno Brandão

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cabo Verde

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Azul

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Capetinga

Capinópolis

Capitão Enéas

Capitólio

Careaçu

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Cascalho Rico

Cássia

Catuti

Caxambu

Cedro do Abaeté

Centralina

Chapada Gaúcha

Claraval

Claro dos Poções

Cláudio

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Cônego Marinho

Congonhal

Conquista

Consolação

Coqueiral

Coração de Jesus

Cordislândia

Corinto

Coromandel

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Cristais

Cristina

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Curvelo

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Bosco

Dom Viçoso

Dores do Indaiá

Doresópolis

Douradoquara

Elói Mendes

Espinosa

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Extrema

Fama

Felixlândia

Formiga

Formoso

Fortaleza de Minas

Francisco Dumont

Fronteira

Frutal

Gameleiras

Gonçalves

Grupiara

Guapé

Guaranésia

Guarda-Mor

Guaxupé

Guimarânia

Gurinhatã

Heliodora

Ibiá

Ibiaí

Ibiracatu

Ibiraci

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Icaraí de Minas

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itacarambi

Itaguara

Itajubá

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itaú de Minas

Itaúna

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jacuí

Jacutinga

Jaíba

Janaúba

Januária

Japaraíba

Japonvar

Jequitaí

Jesuânia

João Pinheiro

Juruaia

Juvenília

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa dos Patos

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lambari

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Liberdade

Limeira do Oeste

Lontra

Luislândia

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Mamonas

Manga

Maravilhas

Maria da Fé

Marmelópolis

Martinho Campos

Matias Cardoso

Matutina

Medeiros

Minduri

Mirabela

Miravânia

Moema

Monsenhor Paulo

Montalvânia

Monte Alegre de Minas

Monte Azul

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Montes Claros

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Munhoz

Muzambinho

Natalândia

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Olímpio Noronha

Oliveira

Onça de Pitangui

Ouro Fino

Paineiras

Pains

Pai Pedro

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Passa Quatro

Passa Tempo

Passos

Patis

Patos de Minas

Patrocínio

Pedra do Indaiá

Pedralva

Pedras de Maria da Cruz

Pedrinópolis

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Pimenta

Pintópolis

Piracema

Pirajuba

Piranguçu

Piranguinho

Pirapora

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pompéu

Ponto Chique

Porteirinha

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Olegário

Quartel Geral

Resende Costa

Riachinho

Ribeirão Vermelho

Rio Paranaíba

Ritápolis

Romaria

Sacramento

Santa Fé de Minas

Santa Juliana

Santana da Vargem

Santana do Jacaré

Santa Rita de Caldas

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Monte

São Bento Abade

São Francisco

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Lagoa

São João da Mata

São João da Ponte

São João das Missões

São João del Rei

São João do Pacuí

São José da Barra

São José do Alegre

São Lourenço

São Pedro da União

São Romão

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Senador Amaral

Senador José Bento

Seritinga

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Silvianópolis

Soledade de Minas

Tapira

Tapiraí

Tiros

Tocos do Moji

Toledo

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tupaciguara

Turvolândia

Ubaí

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Varzelândia

Vazante

Verdelândia

Veríssimo

Virgínia

Wenceslau Braz

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice