Assine
overlay
Início Gerais
DE OLHO NO CLIMA

Tempo seco: mais de 350 cidades de Minas estão sob alerta neste sábado (1º)

O alerta vale para 373 municípios em que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
31/07/2026 17:25

compartilhe

SIGA
×
Clima seco na capital mineira. Vista da cidade a partir do Belvedere.
O Inmet recomenda que, em climas secos, as pessoas bebam bastante água e durmam em locais arejados crédito: Gladyston Rodrigues/EM

O tempo seco fez parte da reta final de julho em diferentes cidades de Minas Gerais e agosto não começa diferente para alguns municípios. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta amarelo para 373 municípios, em decorrência da baixa umidade relativa do ar para este sábado (1º/8). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

 

De acordo com o órgão, o informe vale das 11h às 22h, em que a umidade relativa do ar tende a variar entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

Leia Mais

Para evitar a desidratação, o Inmet recomenda que as pessoas bebam bastante água, optem por alimentos leves e evitem frituras. Dormir em locais arejados e com umidificadores pode ajudar. Na ausência dos aparelhos, é indicado usar uma bacia com água no quarto. 

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas

  • Irritação nos olhos, boca e nariz

  • Sangramentos nasais e lábios rachados

  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

  • O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais cidades de MG podem ser atingidas? 

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Alfenas
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Araguari
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Arinos
  • Baependi
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Brazópolis
  • Bueno Brandão
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Azul
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Capetinga
  • Capinópolis
  • Capitão Enéas
  • Capitólio
  • Careaçu
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Catuti
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chapada Gaúcha
  • Claraval
  • Claro dos Poções
  • Cláudio
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Cônego Marinho
  • Congonhal
  • Conquista
  • Consolação
  • Coqueiral
  • Coração de Jesus
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coromandel
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Cristais
  • Cristina
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Curvelo
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Viçoso
  • Dores do Indaiá
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Elói Mendes
  • Espinosa
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Extrema
  • Fama
  • Felixlândia
  • Formiga
  • Formoso
  • Fortaleza de Minas
  • Francisco Dumont
  • Fronteira
  • Frutal
  • Gameleiras
  • Gonçalves
  • Grupiara
  • Guapé
  • Guaranésia
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Ibiá
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Ibiraci
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Icaraí de Minas
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itacarambi
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japaraíba
  • Japonvar
  • Jequitaí
  • Jesuânia
  • João Pinheiro
  • Juruaia
  • Juvenília
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa dos Patos
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lambari
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Liberdade
  • Limeira do Oeste
  • Lontra
  • Luislândia
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Mamonas
  • Manga
  • Maravilhas
  • Maria da Fé
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Matias Cardoso
  • Matutina
  • Medeiros
  • Minduri
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Moema
  • Monsenhor Paulo
  • Montalvânia
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Azul
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Montes Claros
  • Monte Sião
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Munhoz
  • Muzambinho
  • Natalândia
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Onça de Pitangui
  • Ouro Fino
  • Paineiras
  • Pains
  • Pai Pedro
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passos
  • Patis
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedra do Indaiá
  • Pedralva
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pedrinópolis
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Pimenta
  • Pintópolis
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pompéu
  • Ponto Chique
  • Porteirinha
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Olegário
  • Quartel Geral
  • Resende Costa
  • Riachinho
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Paranaíba
  • Ritápolis
  • Romaria
  • Sacramento
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santana da Vargem
  • Santana do Jacaré
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Monte
  • São Bento Abade
  • São Francisco
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Lagoa
  • São João da Mata
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João del Rei
  • São João do Pacuí
  • São José da Barra
  • São José do Alegre
  • São Lourenço
  • São Pedro da União
  • São Romão
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Senador Amaral
  • Senador José Bento
  • Seritinga
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Silvianópolis
  • Soledade de Minas
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Tiros
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Três Corações
  • Três Marias
  • Três Pontas
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubaí
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Vazante
  • Verdelândia
  • Veríssimo
  • Virgínia
  • Wenceslau Braz

*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

alerta-amarelo baixa baixa-umidade inmet umidade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay