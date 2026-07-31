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MG: vídeo mostra ação do Bope que salvou criança feita refém pelo pai

Imagens divulgadas pela Polícia Militar registram a negociação e a intervenção que terminou com o resgate da criança, de 2 anos, sem ferimentos

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
31/07/2026 12:19

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Os policiais chegaram a pedir para o homem se acalmar
Policiais do Bope chegaram a pedir para o homem, de 51 anos, se acalmar na ação que ocorreu em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo divulgado pela Polícia Militar mostra o momento em que um atirador do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) atinge o homem de 51 anos que mantinha o próprio filho, de 2, como refém, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (30/7). 

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Nas imagens, o homem aparece segurando a criança no colo enquanto policiais tentam convencê-lo a se entregar. Durante a negociação, ele continua se recusando a libertar o menino. Em seguida, um disparo é efetuado por um atirador do Bope. Logo após a intervenção, os militares entram rapidamente na residência para resgatar a criança e tentam acalmá-la.

 

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após o homem suspeitar de uma suposta traição da ex-companheira. Durante uma discussão, ele efetuou dois disparos contra a mulher. Os tiros não a atingiram, mas ela foi agredida e ferida com coronhada na cabeça e soco na boca.

Depois das agressões, o suspeito levou o filho para dentro da residência, trancou o imóvel e passou a ameaçar matar a criança e tirar a própria vida. Equipes da PM cercaram o local e iniciaram as negociações, que posteriormente passaram a ser conduzidas pelo Bope.

De acordo com a corporação, diante da recusa do homem em libertar o menino e do risco iminente à vida da criança, foi realizada uma intervenção tática. O suspeito foi baleado e morreu no local.

O menino foi retirado da residência sem ferimentos e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mãe também foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde com ferimentos na cabeça e na boca.

A perícia da Polícia Civil recolheu uma pistola calibre 9 milímetros, munições e um cartucho deflagrado encontrados no imóvel. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

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