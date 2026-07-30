BH: segurança é liberado pela PC após homem morrer em evento

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia sido abordada na entrada da festa por um segurança da empresa responsável pela revista. Durante a busca pessoal, autorizada pelo homem, foi encontrada uma substância branca semelhante à cocaína escondida no tênis esquerdo.

O segurança relatou que retirou a droga da embalagem e a colocou em um copo com água, que seria usado para o descarte do material. Em seguida, o homem desistiu de entrar no evento, mas voltou atrás, pegou o copo e bebeu a água com a substância antes de passar novamente pela portaria e acessar a festa.

Outros funcionários da segurança confirmaram à polícia que viram a vítima ingerindo o líquido. Uma das testemunhas contou que o homem chegou a dizer: "Eu mesmo vou descartar", afastando-se da entrada antes de consumir o conteúdo do copo.

Pouco tempo depois, amigos encontraram a vítima próxima ao palco segurando um copo transparente. Segundo eles, o próprio homem comentou que havia cocaína na bebida e, em seguida, foi em direção ao banheiro.

Uma brigadista do evento informou que recebeu um chamado via rádio relatando que havia um homem desmaiado no banheiro masculino. Ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão, com pupilas dilatadas, manchas arroxeadas nos dedos e na cabeça, vômito com sangue e pulsação fraca. Ela iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do Samu e do Corpo de Bombeiros.

A coordenadora de segurança relatou ainda que o homem apresentava sinais de convulsão, roxeamento na face e na língua e vômitos com sangue. Amigos informaram que ele já fazia uso de drogas ilícitas, como cocaína e ecstasy (“bala”).

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O Samu constatou a morte pouco depois de 00h30. A perícia da Polícia Civil recolheu objetos pessoais da vítima, incluindo cartão bancário, carregador de celular, bolsa, preservativo, maço de cigarro e um livreto de seda. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.