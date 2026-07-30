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INVESTIGAÇÃO

BH: segurança é liberado pela PC após homem morrer em evento

Homem havia recebido voz de prisão em flagrante pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
30/07/2026 16:09

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Mercado Distrital do Cruzeiro, aonde um homem morreu após consumir água com cocaína
Mercado Distrital do Cruzeiro, aonde um homem morreu após consumir água com cocaína crédito: Leandro Couri/EM/D,A Press
O segurança que havia sido preso após um homem passar mal e morrer durante o evento Tersarrada, no Mercado Distrital do Cruzeiro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, foi liberado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A informação foi confirmada pela instituição policial nesta quinta-feira (30/7). O homem tinha recebido voz de prisão em flagrante pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões.
Em nota, a corporação disse que a equipe da perícia esteve no local realizando a coleta das primeiras informações que subsidiarão as investigações. O segurança do evento foi conduzido e ouvido por meio da 2ª Central Estadual do Plantão Digital. Em seguida, ele foi liberado. As investigações, no entanto, prosseguem.
 

O que aconteceu?

Um homem de 32 anos morreu na madrugada dessa quarta-feira (29/7) após passar mal durante a Tersarrada. Segundo a Polícia Militar (PMMG), a vítima teria ingerido água misturada com uma substância semelhante à cocaína momentos antes de entrar na festa. O homem foi encontrado desacordado no banheiro masculino do evento.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia sido abordada na entrada da festa por um segurança da empresa responsável pela revista. Durante a busca pessoal, autorizada pelo homem, foi encontrada uma substância branca semelhante à cocaína escondida no tênis esquerdo.

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O segurança relatou que retirou a droga da embalagem e a colocou em um copo com água, que seria usado para o descarte do material. Em seguida, o homem desistiu de entrar no evento, mas voltou atrás, pegou o copo e bebeu a água com a substância antes de passar novamente pela portaria e acessar a festa.

Outros funcionários da segurança confirmaram à polícia que viram a vítima ingerindo o líquido. Uma das testemunhas contou que o homem chegou a dizer: "Eu mesmo vou descartar", afastando-se da entrada antes de consumir o conteúdo do copo.

Pouco tempo depois, amigos encontraram a vítima próxima ao palco segurando um copo transparente. Segundo eles, o próprio homem comentou que havia cocaína na bebida e, em seguida, foi em direção ao banheiro.

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Uma brigadista do evento informou que recebeu um chamado via rádio relatando que havia um homem desmaiado no banheiro masculino. Ao chegar ao local, encontrou a vítima caída no chão, com pupilas dilatadas, manchas arroxeadas nos dedos e na cabeça, vômito com sangue e pulsação fraca. Ela iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP) até a chegada do Samu e do Corpo de Bombeiros.

A coordenadora de segurança relatou ainda que o homem apresentava sinais de convulsão, roxeamento na face e na língua e vômitos com sangue. Amigos informaram que ele já fazia uso de drogas ilícitas, como cocaína e ecstasy (“bala”).

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O Samu constatou a morte pouco depois de 00h30. A perícia da Polícia Civil recolheu objetos pessoais da vítima, incluindo cartão bancário, carregador de celular, bolsa, preservativo, maço de cigarro e um livreto de seda. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte.

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