Festival mostra cozinha geraizeira e do Cerrado em Montes Claros

O potencial e os sabores da cozinha geraizeira e do Cerrado norte mineiro serão mostrados em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (31/7) e sábado (1º/8), no Festival Gastronômico Sabores do Gerais. Durante os dois dias de programação, o público poderá experimentar pratos de restaurantes da cidade, conhecer e comprar produtos de cerca de 40 empreendedores, participar de oficinas, saborear cervejas artesanais e outros itens com a autenticidade do território.

Durante o evento, haverá o lançamento da Rota Gastronômica Sabores do Gerais - Montes Claros com um guia dos bares e restaurantes que valorizam a Cozinha Geraizeira, fortalecendo o turismo e a economia local.

A iniciativa é da Prefeitura de Montes Claros, com o patrocínio da Cemig, contando ainda com o apoio do Sebrae Minas, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (Idene). As atividades acontecerão na Praça Rotary, no Bairro São Luiz), com acesso gratuito.

Um dos destaques do festival será o espaço "Sabores - Prepara Gastronomia", que reúne estabelecimentos, entre restaurantes, bares e outros empreendimentos gastronômicos de Montes Claros. Eles vão apresentar pratos que foram preparados exclusivamente com ingredientes do Cerrado e a região do “Gerais”, destacando o pequi e a carne de sol.

A chef Bernadete Guimarães, consultora e curadora do Programa Prepara Gastronomia, destaca que os representantes dos 14 estabelecimentos envolvidos foram capacitados durante um ano sobre o uso dos ingredientes do Cerrado e geraizeiros na culinária. Agora, vão apresentar as receitas e os pratos no festival. O Prepara Gastronomia é uma iniciativa do Sebrae Minas.

Durante o evento, o público poderá experimentar pratos, bebidas, chopes artesanais e criações de mixologia que valorizam produtos como pequi, baru, buriti, coquinho azedo e seriguela, transformando a riqueza natural dos gerais em experiências gastronômicas.

Conforme os organizadores, o festival gastronômico integra Programa Sabores do Gerais, que vem desenvolvendo ações para o fortalecimento da cadeia produtiva dos frutos do Cerrado. A proposta busca ainda fortalecer o Arranjo Produtivo Local (APL) do Pequi e de outros frutos do Cerrado, aproximando produtores rurais, agroextrativistas, empreendedores e o setor gastronômico.

Para a secretária de Cultura e Turismo, Junia Velloso Rebello, o Festival Gastronômico Sabores dos Gerais é o coroamento do trabalho que vem sendo realizado desde 2025, através do projeto que também leva esse nome, onde contemplamos desde os catadores dos frutos do cerrado, as cantineiras nas escolas, bares e restaurantes.

“O Festival Gastronômico reflete o amadurecimento de todos os envolvidos e será realizado na sua mais pura essência, com a criação de pratos diferentes, oficinas, com novas leituras da culinária geraizeira e novos desenhos, envolvendo toda uma rede de serviços da gastronomia local”, afirma a secretária municipal de Cultura e Turismo de Montes Claros, Junia Velloso Rebello.

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Serviço

Festival Gastronômico Sabores dos Gerais