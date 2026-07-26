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HEISENBERG MINEIRA

Mulher transforma casa em laboratório de drogas e acaba presa em BH

Polícia apreendeu cerca de 2 kg de cocaína, 427 porções de crack e materiais usados no refino dos entorpecentes

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Leandro Couri
Wellington Barbosa
Leandro Couri
Repórter
Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/07/2026 08:30 - atualizado em 26/07/2026 08:32

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PM fecha laboratório de drogas e prende mulher na capital mineira
PM fecha laboratório de drogas e prende mulher na capital mineira crédito: PMMG/Reprodução

Uma mulher de 48 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sábado (25/7), no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o imóvel funcionava como um laboratório utilizado para preparar, refinar e armazenar entorpecentes.

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De acordo com a PM, militares da 2ª Companhia Tático Móvel do 34º Batalhão receberam uma denúncia de que a suspeita comercializava drogas no local e foram até o endereço para averiguar a informação.

Ao perceber a chegada dos policiais, a mulher tentou evitar a abordagem e dispensou uma chave que, segundo os militares, pertencia ao imóvel utilizado para armazenar e preparar os entorpecentes.

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Durante as buscas, os policiais visualizaram, pela janela da residência, grande quantidade de substâncias semelhantes a entorpecentes e materiais utilizados no refino das drogas. Após entrarem no imóvel, apreenderam 427 porções de crack, 78 pinos de cocaína, cerca de 2 quilos de cocaína, duas balanças de precisão, dois liquidificadores com resíduos da droga, utensílios usados no preparo dos entorpecentes, uma agenda com anotações relacionadas ao tráfico e outros materiais.

Ainda conforme a PM, a mulher confessou que comercializava drogas no imóvel havia cerca de um mês. Os militares também informaram que, somente neste mês, receberam sete denúncias anônimas de tráfico de drogas nas proximidades da residência, o que reforçou as suspeitas de atividade criminosa no local.

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A suspeita foi presa em flagrante e encaminhada, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil. O caso será investigado.

Tópicos relacionados:

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