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CHUVA OU NÃO?

BH terá chuva neste sábado (25)? Veja a previsão do tempo

Capital registrou mínima de 13,1°C durante a madrugada e há previsão de chuva isolada com raios à tarde

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
25/07/2026 07:44

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Chuva em BH na tarde deste sábado (3/1)
Sábado começa frio em BH, mas chuva pode chegar à tarde crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas neste sábado (25/7), mas a previsão é de aumento da temperatura ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados a partir da tarde.

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Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 13,1°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

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Confira as menores temperaturas registradas por regional:

  • Barreiro: 14,4°C, às 5h55;
  • Centro-Sul: 14°C, à 1h45;
  • Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 7,7°C, às 4h;
  • Pampulha: 13,7°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 5h;
  • Venda Nova: 14,2°C, às 6h05.

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