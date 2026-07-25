BH terá chuva neste sábado (25)? Veja a previsão do tempo
Capital registrou mínima de 13,1°C durante a madrugada e há previsão de chuva isolada com raios à tarde
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Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas neste sábado (25/7), mas a previsão é de aumento da temperatura ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados a partir da tarde.
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Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado.
A temperatura mínima registrada na capital foi de 13,1°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.
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Confira as menores temperaturas registradas por regional:
- Barreiro: 14,4°C, às 5h55;
- Centro-Sul: 14°C, à 1h45;
- Oeste: 13,1°C, com sensação térmica de 7,7°C, às 4h;
- Pampulha: 13,7°C, com sensação térmica de 15,5°C, às 5h;
- Venda Nova: 14,2°C, às 6h05.