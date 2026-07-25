BH terá chuva neste sábado (25)? Veja a previsão do tempo

Belo Horizonte amanheceu com temperaturas amenas neste sábado (25/7), mas a previsão é de aumento da temperatura ao longo do dia, com possibilidade de pancadas de chuva e raios isolados a partir da tarde.

Segundo a previsão meteorológica da Defesa Civil, o céu deve variar entre claro e parcialmente nublado.

A temperatura mínima registrada na capital foi de 13,1°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 40% durante a tarde.

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Confira as menores temperaturas registradas por regional: