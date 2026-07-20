Chuvas passageiras podem atingir Grande BH e Sul de Minas nesta semana

Pode chover na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Sul de Minas nesta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), chuvas fracas estão confirmadas nas cidades sulistas entre quinta-feira (23/7) e sexta (24). A possibilidade existe também nas proximidades da capital mineira entre sexta e sábado (25/7).

A meteorologista Anete Fernandes, do Inmet, afirma que as pessoas não devem se preocupar em carregar o guarda-chuva na bolsa porque, se a chuva vier, será em baixa quantidade.

Ela explicou ainda que, até quinta-feira, o céu da Grande BH fica claro ou parcialmente nublado. Na sexta, a nebulosidade deve aumentar.

As manhãs do mês mais frio do ano seguem com temperaturas baixas, com mínima de 11°C até a próxima quinta, quando aumenta para 13°C. Mas, a partir desta segunda (20/7), o clima deve esquentar à tarde. Durante a semana, a temperatura vai escalar dos 25°C desta segunda até 28°C na quinta.

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A meteorologista esclareceu que estamos no auge da estação seca e que o mais comum é não haver chuva. Porém, ela pode aparecer no Sul de Minas, inclusive com trovoadas e ventania.