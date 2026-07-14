Vídeo: chuva atípica atinge cidades no interior de Minas

Fortes chuvas atingiram cidades do leste mineiro nessa segunda-feira (14/7). Registros feitos por moradores mostram dificuldades de locomoção devido a grande quantidade de granizo.

Ventos fortes também atingem municípios como Governador Valadares, no vale do Rio Doce. Uma ventania derrubou diversas árvores na cidade. Uma trabalhadora do evento ExpoAgro GV 2026, que aconteceu na última semana, publicou vídeo no qual é possível ver estruturas sendo levadas pelo vento. O evento foi realizado no Parque de Exposições Municipal.

Segundo a Defesa Civil de Governador Valadares, as chuvas que atingiram a cidade ontem registraram um acumulado de até 8 mm. As precipitações foram acompanhadas de rajadas de vento. O órgão informou que as principais ocorrências registradas foram destelhamento de casas, quedas de árvores e danos à rede elétrica.

As chuvas não eram esperadas pela cidade. A previsão apontava baixos volumes de precipitação acumulada sem ventos capazes de danificar. O levantamento dos prejuízos para a cidade ainda estão sendo calculados.

Não apenas chuvas convencionais atingiram o estado. Chuvas de granizo foram vistas em Peçanha, também na região do Rio Doce. Vídeos mostram estradas de terra completamente brancas, cobertas por pedras de granizo.

Evento atípico

Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas que atingiram o estado nessa segunda-feira (14/7) foram um evento atípico. Elas foram associadas pela passagem de uma frente fria pelo litoral. Chuvas atingiram a faixa leste do estado, municípios como Governador Valadares e Teófilo Otoni.

O único município que superou a média nesta segunda foi Sete Lagoas, na região metropolitana de BH. A cidade, que tem média de 6,6 mm de precipitação, já registrou 7,8 mm. Porém esta é uma variação normal na média.

Teófilo Otoni foi a cidade com maior precipitação no dia de ontem com 9,2mm. Seguido de Sete Lagoas com 7,8 mm e Governador Valadares com 7,6 mm. Os municípios de Aimorés e Três Marias completam as cinco cidades com mais precipitação, tendo registrado 6,2 e 2,8 mm, respectivamente.

Anete destaca que a quantidade de chuva detectada pela estação em Governador Valadares pode não ser compatível com a gravidade dos danos causados, porque esse tipo de evento é caracterizado por muitos ventos e muitos raios, mas pouco volume de precipitação.

Geadas nos próximos dias



O Inmet emitiu para esta quarta-feira (15/7), um alerta de formação de geada pela manhã em Minas Gerais. O alerta amarelo, representa uma situação meteorológica potencialmente perigosa. O Instituto adverte para ter cuidado com a prática de atividades físicas que podem ser afetadas pelo clima.

Há risco leve de perda de plantações e as temperaturas mínimas registradas nas cidades devem ser de até 3°C. O alerta dura de 0h às 9h. A previsão deve se manter até a sexta-feira (17/7), com geada e temperaturas baixas pela manhã.

Segundo Anete Fernandes, as temperaturas mínimas no estado e na capital devem permanecer abaixo dos 10°C até sábado (18/7), quando a previsão da mínima em Belo Horizonte é de 10°C, na estação meteorológica de Cercadinho, localizada na parte alta da capital.

A estação opera no Bairro Buritis, a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar, em área de mata, fatores cruciais para a região atingir baixos índices.

Tempo seco

Apesar das ocorrências dessa segunda-feira (14/7), o mês de Julho fica localizado no meio do período de seca e as chuvas são raras. As médias do mês registradas pelo Inmet são historicamente baixas.

Anete Fernandes informa que as chuvas devem voltar a atingir Minas e a capital apenas em Setembro. "Não se tem perspectiva de chuva para nenhuma região do estado nos próximos dias", afirma.

A meteorologista ainda explica que os próximos dias serão de tempo seco e baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente no Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro, Central Mineira e Oeste do Estado. A capital também registra a partir de quinta-feira (16/7), no período da tarde baixa umidade.

A meteorologista explica que esta é uma característica do clima de julho e o índice deve apresentar valores inferiores a 30%.

O Inmet emitiu alerta amarelo para baixa umidade em Minas até sexta-feira (17/7), quando ela pode afetar 839 cidades de Minas Gerais.

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Cuidados e prevenção no tempo seco

Hidratação corporal: beber água com frequência ao longo de todo o dia

Proteção solar: evitar a exposição ao sol nos horários de temperaturas mais elevadas

Cuidados físicos: restringir o desgaste físico durante as horas mais secas

Ambientes internos: manter os locais arejados e, se necessário, utilizar umidificadores ou bacias com água

Atenção à saúde: procurar orientação médica caso surjam problemas respiratórios

*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima