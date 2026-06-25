Onda de frio atinge o Brasil: 7 dicas para proteger suas plantas da geada

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A intensa massa de ar polar que atinge o Brasil neste fim de junho de 2026 acende o alerta para quem tem plantas em casa. O frio, com temperaturas negativas registradas em diversas regiões, traz consigo o risco de geada, um fenômeno que pode ser fatal para jardins, hortas e até mesmo espécies cultivadas em vasos.

O frio intenso congela a água presente nos tecidos das plantas, causando danos severos às folhas, caules e raízes. Para garantir a sobrevivência do seu jardim durante o período mais gelado do ano, que segundo previsões meteorológicas deve ter novas ondas de frio em julho, é fundamental adotar alguns cuidados preventivos. Confira sete dicas práticas e eficientes:

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Como proteger as plantas da geada

1. Crie uma cobertura protetora

Durante a noite, cubra as plantas com tecidos leves, como TNT (tecido não tecido), ou até mesmo lençóis velhos e lonas plásticas. É importante criar uma estrutura similar a uma cabana, evitando que o material toque diretamente nas folhas, o que poderia causar queimaduras pelo frio. Retire a cobertura pela manhã para permitir que a planta receba luz solar.

2. Regue de forma estratégica

Regar as plantas durante a tarde, um dia antes da previsão de geada, pode ajudar. O solo úmido absorve mais calor durante o dia e o libera lentamente durante a noite, aquecendo o ar ao redor das raízes e da base da planta. Evite molhar as folhas, focando apenas na terra.

3. Abrigue as plantas em vasos

Se suas plantas estão em vasos ou jardineiras móveis, a solução mais fácil é levá-las para um ambiente protegido, como uma varanda coberta, garagem ou para dentro de casa. Posicione-as perto de uma janela que receba luz, mas sem encostar no vidro gelado.

4. Agrupe os vasos

Caso não seja possível mover todas as plantas para um local coberto, junte os vasos em um canto protegido do vento. Ao ficarem próximas, elas criam um microclima mais úmido e quente, aumentando a resistência coletiva ao frio.

5. Use cobertura morta no solo

Adicionar uma camada de cobertura morta, como folhas secas, serragem ou casca de pinus, sobre o solo ao redor das plantas funciona como um isolante térmico. Essa barreira ajuda a proteger as raízes das baixas temperaturas, mantendo o solo mais aquecido.

6. Adie a poda

Evite podar suas plantas durante as ondas de frio. Os galhos e folhas mais velhos oferecem uma camada extra de proteção para as partes internas e mais novas da planta. A poda estimula o surgimento de brotos novos e delicados, que são extremamente vulneráveis à geada.

7. Cuidado após a geada

Se, mesmo com os cuidados, suas plantas amanhecerem cobertas de gelo, não se desespere. Jamais jogue água quente para derreter a geada. O ideal é esperar que o sol faça o trabalho naturalmente. Se for necessário, borrife um pouco de água em temperatura ambiente para acelerar o processo de degelo de forma suave.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.