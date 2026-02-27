Jardim em março: o que plantar e como cuidar das suas plantas na estação

Março de 2026 chega como um mês de transição para os jardins em boa parte do Brasil. Com o fim do verão e a aproximação do outono, que neste ano começa no dia 20, as temperaturas ficam mais amenas, e a umidade do ar geralmente aumenta. Esse é o cenário ideal para renovar os canteiros, semear novas espécies e preparar as plantas para a próxima estação.

Para 2026, previsões meteorológicas indicam um período de neutralidade climática, favorecendo um clima mais previsível. No entanto, é fundamental lembrar que o Brasil possui diferentes microclimas, e os cuidados com o jardim devem ser adaptados às particularidades de cada região.

Aproveitar o clima mais brando é uma ótima estratégia para garantir flores e hortaliças nos próximos meses. A terra ainda está aquecida pelo verão, mas a intensidade do sol diminui, o que favorece o desenvolvimento de sementes e mudas sem o estresse hídrico causado pelo calor excessivo.

O que plantar em março

O período é especialmente favorável para o cultivo de diversas espécies. A combinação de dias mais curtos e noites mais frescas estimula o crescimento de plantas que não toleram o calor extremo. Confira algumas sugestões para iniciar o plantio:

Flores: aposte em espécies que gostam de clima ameno, como amor-perfeito, boca-de-leão, cravos e petúnias. Elas vão colorir o jardim durante todo o outono.

Hortaliças: é um bom período para semear folhas como alface, rúcula e agrião. Raízes como cenoura, rabanete e beterraba também se desenvolvem bem nesta época.

Temperos: canteiros de ervas podem ser renovados com salsinha, cebolinha, coentro e manjericão. O plantio em vasos também é uma excelente opção para quem tem pouco espaço.

Cuidados essenciais para a estação

Além do plantio, a manutenção do jardim precisa de ajustes em março. A rotina de cuidados deve se adaptar às novas condições climáticas para que as plantas permaneçam fortes e bonitas.

A regra da rega, por exemplo, muda com o fim do calor intenso. É fundamental observar o solo antes de molhar as plantas. A frequência tende a diminuir, mas é importante garantir que a água penetre bem na terra para alcançar as raízes mais profundas. Evite molhar as folhas, pois a umidade pode favorecer o surgimento de fungos.

É também o momento ideal para uma poda de limpeza. Remova folhas secas, galhos quebrados e flores que já murcharam. Essa prática estimula a planta a direcionar sua energia para o crescimento de novos brotos, preparando-a para o outono.

Com a mudança de estação, uma adubação equilibrada ajuda a fortalecer o jardim. Utilize fertilizantes com nutrientes balanceados ou opte por adubos orgânicos, como húmus de minhoca. Siga sempre as orientações do fabricante para não exagerar na dose e prejudicar as plantas.

Inspecione suas plantas regularmente em busca de sinais de pragas, como pulgões e cochonilhas, que podem se proliferar com a umidade. A detecção precoce facilita o controle, muitas vezes com soluções simples. A atenção constante é a melhor defesa para um jardim vigoroso.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.